Lewis Hamilton, a milliárdos üzletember és világbajnok

Lewis Hamilton évek óta nagyon tudatosan építi a karrierjét, és ez nemcsak a Forma-1-re értendő. A brit sokat tanult a hibáiból, beleértve a közösségi média használatát is, de az utóbbi időben úgy tűnik, hogy ezen a területen is minden a legnagyobb rendben zajlik körülötte, miközben egy-egy Instagram poszttal igen sok pénzt tesz zsebre.

Hamilton immáron nemcsak az F1-ben ismert, hanem a modellkedés és a divatipar világában is. Ne feledjük, kiemelt szerepet játszik a Tommy Hilfigernél, valamint a Mercedes új szponzorával, a napszemüvegeket gyártó Police márkával is van már saját kollekciója. Nyilvánvalóan ezek mind jövedelmező üzletek számára, amik ugyancsak hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen fényűző életet éljen, valamint egyúttal remek alapot jelent majd ahhoz, amikor már nem versenyez az F1-ben, és talán sehol máshol sem.

Hamilton következő nagy állomása a zenei ipar lehet, mert a háttérben már nagyon régóta készülnek a saját számai, de egyelőre egy hivatalos track, vagy videoklip sem látott napvilágot. Lehetséges, hogy ez csak az F1-es kaland után fog megtörténni, de a divatiparban egyre magasabbra tör. Legutóbb a Tommy Hilfigerrel közösen jelentette be az új kollekciót, melynek részeként azt hangsúlyozza, hogy mindenkinek ki kell fejeznie az egyéniségét. Lewis boldog és nagyon hálás, hogy a modellkedés mellett tervezőként is tanulhat, amiért a körülötte dolgozó csapatnak is köszönetet mondott, akik segítettek ennek megvalósításában.