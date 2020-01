Kubica később újra F1-es ülést kaphat, akár az Orlen saját csapatánál?

Robert Kubica végül a Forma-1-ben maradt, hiába veszítette az ülését 2020-ra. Ez egy nagyon rövid visszatérés volt tőle, de saját maga döntött úgy, hogy kiszáll a Williams programjából, ahol már az újonc Nicholas Latifi ül a helyén.

Kubicát sokan a soraikban akarták tudni a fejlesztői képessége és a szimulátoros tudása, tapasztalata miatt. A Haas F1 Team heteken át nyíltan beszélt arról, hogy nagy szükségük lenne a lengyelre a szimulátoros programjuk miatt, és készek lettek volna neki még szabadedzéseket is adni.

Amikor úgy tűnt, hogy a Racing Point lesz a befutó, akikkel ugyancsak tárgyalt Kubica, jött az Alfa Romeo. A csapatok természetesen tisztában voltak vele, hogy a pilóta mögött álló Orlen komoly pénzügyi háttérrel rendelkezik, és igen sok pénzt fizet azért, hogy a Forma-1-ben legyen.

Daniel Obajtek, az PKN Orlen elnöke a lengyel rádióban adott nyilatkozatában őszintén beszélt arról, hogy mi a tervük. Erről a powrotroberta.pl is beszámolt, valamint a Magazynie Sportowym-nak úgy fogalmazott, mindenképpen az F1-ben akartak maradni, és ez meg is történt.

„Azt mondtuk, hogy az Orlen nemcsak egy szezonra lép be a Forma-1-be. Azt mondtam, hogy továbbra is az F1-ben leszünk, és tartottuk a szavunkat. Ez az üzleti politikánkhoz köthető, miközben több csapattal is tárgyaltunk, ami bizonyítja, hogy az Orlent egy stabil és megbízható partnernek tekintik.”

Robert Kubica, Williams Racing signs an autograph for a fan Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

A rádióban kíváncsiak voltak arra, hogy vajon Kubicának több lehetősége is lehet az Alfa Romeónál. „Minden csapatban vannak versenyzők, akiknek szerződéseik vannak. Egy adott csapat azonban nem tud egyik napról a másikra dönteni. Az a tény, hogy Robert Alfa Romeónál van, bizonyít valamit. Úgy gondolom, hogy idővel több pozitív információ jelenhet meg ezzel kapcsolatban.”

„Az ilyen megállapodások kapcsán mindig van lehetőség az újratárgyalásra, hogy folytassuk az együttműködést. Nem hagyjuk el az F1-et, ugyanakkor nem egy vagy két csapat van a rajtrácson. Egy olyan terv részeként leszünk az F1-ben, ami a leginkább jövedelmező lesz nekünk és Robertnak.”

„Ha politikus lennék, többet mondanék, de üzletember vagyok, és nem tudok ennél többet mondani, és inkább nem is utalnék rá. Minden játékban van, és határozottan azt akarjuk, hogy Robert jobban előtérben legyen, mint tavaly.”

Kubica a pletykák szerint a DTM-be tart, így két programja lehet 2020-ban. Abban a bajnokságban azonban már versenyezne. „Jelenleg sokkal tágabban gondolkodunk, és azt tervezzük, hogy Robertet még egy dologba bevonjuk. Időben beszélni fogunk erről a második sorozatról. Nem az F1 az utolsó munkája.”

Az Orlen elnöke a TVP Sporttal folytatott beszélgetése során elismerte, nem zárják ki azt a lehetőséget, hogy jövőben egy saját F1-es csapatot vezessenek. „Minden az álmainkon belül mozog. Ezzel együtt a dolgok attól függnek, hogy mik a további terveink, milyenek a gazdasági sikereink, és talán eljön az idő, hogy meghozzunk egy ilyen döntést.”

Továbbá az is kiderült, hogy noha az Orlen tavaly a Williamsnek is sok pénzt fizetett, nemigazán volt hatással a csapat működésére. Az elnök szerint ez az Alfa Romeónál más lesz. „Lesz némi befolyásunk a csapatra, és ez olyasvalami, amit tavaly nem tehettünk meg. Ez a megállapodás garantálja a bizonyos újratárgyalásokat, megállapodásokat, és megerősíti Robert helyét.”

