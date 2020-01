Kávé és kaja lesz a Williamsnél idén

A brit istálló tavaly nagyon komoly hullámvölgybe került, egyértelműen a mezőny sereghajtója volt. A Williams jelentős technikai lemaradását csökkenteni sem tudta jelentősen az év közben, és ez a 2020-as évre sem jelent sok jót.

Ráadásul a Williams szponzori háttere is jelentősen megváltozott, többek között Robert Kubica kiválása miatt, a lengyel vitte magával személyes szponzorát is. A napokban az is kiderült, hogy Rexona sem tart a Williams-szel a 2020-as évben, ugyanakkor új megállapodásokról is hallani.

A Lavazza kávémárka csatlakozott a britekhez, és az olasz brand logója az autókon, a versenyzők szerelésén és a boxokban is feltűnik majd.

"A Lavazza és a Williams hasonló értékeket képvisel, mert az üzlet a munka iránti szenvedélyen alapszik, és persze a terméken. Ezek az innovációval és a vállalkozói szellemmel kapcsolatos tulajdonságok alapot adnak az erős partnerség kiépítésére" - jelentette ki a megállapodás kapcsán Claire Williams csapatfőnök.

Még több F1 hír: Egy újabb nagy szponzort veszít a Williams az F1-ben

Ez nem az egyetlen szponzori szerződés, amelyre rövid időn belül aláírás került. A Williams kibővítette együttműködését a Sofina Foods-szal, amelynek alapítója Michael Latifi, vagyis a Williams idei újoncának, Nicholas Latifinek az édesapja.

Latifi tavaly még az F2-ben versenyzett, de már tesztelt Kanadában a Williams-szel, Kubica távozása után vált biztossá az érkezése. Érdekes összefonódás a két üzlet kapcsán, hogy Kanadában éppen a Sofina a Lavazza beszállítópartnere.

A Sofina az észak-amerikai ország egyik vezető élelmiszeripari vállalata, a cég húsz divíziójában körülbelül 5 ezer ember dolgozik. Az együttműködés kiterjesztésének következményeképpen a Sofina megnövelt méretű logója már megjelenik majd az első szárnyakon is, de jelen lesz az overálokon és a csapat munkatársainak öltözetén is.

"Nagyon örülünk, hogy a Sofinával folytatódik a közös munka 2020-ban is. A cég sportban való jelenléte a jövő víziójának a része, és mi készek vagyunk segíteni a Sofinát céljai elérésében. Nagyon örülünk az együttműködésünk fejlődésének, és nagy reményekkel várjuk az évet" - mondta az istállót alapító Frank Williams lánya.

A képes összeállítás után itt van a szokásos videós anyag a legutóbbi napról, mely összességében simán zajlott. A versenyzők már a következő szakaszt nyúzzák az egyre nehezebb terepen.