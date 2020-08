Ismét új szponzort jelentett be a McLaren

A Miory Steel az egyik legnagyobb fehérorosz nehézipari cég, évente 240,000 tonna bádoglemezt gyártanak le, elsősorban európai megrendelők számára.

A Miory Steel logói már a Belga Nagydíjon felkerülnek az MCL35 autók orrára, valamint a csapatöltözékre.

Zak Brown, a McLaren Racing vezérigazgatója is üdvözölte a megállapodás létrejöttét, kiemelve, hogy a csapat, mint marketingplatform további növekedését teszi lehetővé ez a megállapodás is, ami hozzájárul az istálló fejlődéséhez is.

Aliaksei Kavalionak, a Miory Steel igazgatótanácsának az elnöke elmondta, nagyon büszke arra, hogy első fehérorosz cégként tudtak szponzori megállapodást kötni egy Forma-1-es csapattal, és reméli, hogy fényes győzelmek állnak a közös kapcsolatuk előtt.

