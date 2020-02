Hosszabbított a Scuderia AlphaTauri és a Casio

A Toro Rosso már a múlt, miután a Red Bull vezetősége tavaly úgy döntött, hogy a divatmárkájáról nevezi el a fiókcsapatát. Az AlphaTauri az év egyik leglátványosabb bemutatóját tartotta meg az előző héten, de most már csak a tesztekre koncentrálnak.

Az AT01 egy igen érdekes konstrukciónak tűnik, mely Daniil Kvjat és Pierre Gasly kezei alatt akár meglepetést is okozhat. A téli teszteken már sokkal többet fogunk tudni erről, bár azok sokszor igencsak csalókák az időeredményeket tekintve.

Az alapok azonban erősek, a Honda által is. Ez az anyagi háttérről és a szponzorokról is elmondható. Ma a Casio Computers Ltd. hosszabbítását jelentették be az alakulatnál. Maga a partnerség még 2016-ban indult, és az nagyon sikeresnek bizonyult.

A Casio sokat profitált az együttműködésből, így nem volt kérdés az új szerződés aláírása, ami meg is történt a téli tesztek előtt. A hu.motorsport.com élőben fogja közvetíteni az eseményeket Barcelonából, és természetesen az AlphaTauriról is rengeteg képet láthattok a 6 nap során.

Az AlphaTauri és a Casio megállapodása az EDIFICE brand köré épül, mely igen pozitív üzleti eredményeket ért el a csapattal való partnerség ideje alatt. Franz Tost csapatfőnök bízik benne, hogy ez a jövőben még jobb lesz, növelve az értékesítéseket, miután több különleges kiadású órát fejleszt a Casio, a rajongók legnagyobb örömére.

Újabb videót osztott meg filmforgatási napjáról az AlphaTauri, most a fedélzeti belső kamerából nézhetjük, ahogyan Daniil Kvjat bejáratta az AlphaTauri Hondát.