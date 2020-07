HIVATALOS: Ismét egyesíti erőit a McLaren és a Gulf Oil

Korábban számoltunk be arról, hogy több kép is felkerült az internetre egy , a Gulf Oil logóját magán viselő McLarenről, mely éppen egy fotózáson vett részt, Lando Norrisszal és Zak Brown igazgatóval a főszerepben.

A logóból következtetni lehetett, hogy a cég éppen egy promóciós anyagot készített a két vállalat közötti megállapodás bejelentéséhez, amely egy, a McLaren gyökeréig visszanyúló együttműködést élesztene újjá.

A 60-as években a Gulf Oil szponzorálta Bruce McLaren forma-1-es kalandjait és a híres Can-Am sorozatban is támogatták. A Gulf logója a motorversenyek egyik legismertebbje lett, az 1971-es Le Mans című filmben is sokat mutatták.

A cég rengeteg le mansi győzelemhez adta a nevét, a 90-es években pedig újra összeálltak a McLarennel. A Gulf McLaren F1 GTR uralta a sportkocsik hosszútávú versenyeit, 1996-ban a BPR Global Endurance Seriest, 97-ben Le Mans GT osztályát tudták behúzni.

Fotó készítője: McLaren

A cég előző szponzori megállapodása az akkori üzemanyag-, illetve olajbeszállítójukkal, a Petrobrasszal még 2019. végén lett felbontva, a wokingi alakulat pedig nem sok időt fecsérelt arra, hogy megtalálja a váltást.

A McLaren és a Gulf Oil International Ltd egy több évre szóló stratégiai partnerséget jelentett be. Ezen belül a Gulf, a világ egyik legismertebb márkája lesz a világhírű versenycsapata támogatója. A megállapodás kiterjed a McLaren Automotive cégre is.

2021-től a Gulf lesz a McLaren Automotive kenőanyag-szállítója, ami az összes típusra ki fog terjedni. Ez természetesen optimalizált, speciális üzemanyagot is jelent a nagy teljesítményű motorokhoz.

Ráadásul a vásárlók egy exkluzív csoportjának lehetősége lesz arra, hogy a McLaren szuperautójuk kézzel készített Gulf festést kapjon, a hírek F1 GTR Le Mans autó mintájára, a McLaren Special Operation által. A Gulf már a hétvégi Brit Nagydíjon felkerül a McLaren autóira, és csapatruházatra.

Mike Jones, a Gulf Oil vezérigazgatója így nyilatkozott:

"Ez egy nagyon izgalmas kapcsolat, amellyel a Gulf visszatér a motorsport elitjébe. A történelemkönyvek tele vannak történetekkel arról, mit ért el együtt a Gulf és a McLaren. Most ismét összeálltunk, hogy együtt írjuk ennek a különleges kapcsolatnak a következő fejezetét."

