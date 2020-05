Hivatalos: Grosjean saját profi szimulátoros csapatot indított, nagy támogatókkal a háta mögött

A koronavírus idején nagyon sok versenyző kezdett el online versenyezni. Az F1-es pilóták közül is sokan döntöttek úgy, hogy a virtuális térben folytatják tovább, míg „elvonul a vihar.” Többek között Sebastian Vettel, a Ferrari négyszeres világbajnok versenyzője is bevásárolt.

Charles Leclerc, aki szinte minden nap streamel a Twitch-en, azt mondta, nagyon várja már, hogy a csapattársa ellen küzdhessen, és talán nem kizárt, hogy Vettel is csatlakozik a Forma-1 hivatalos virtuális nagydíjának mezőnyéhez.

Lewis Hamilton sem bírta sokáig játék nélkül, és összerakott magának egy Gran Turismo-szimulátort, Mercedes-üléssel. Romain Grosjean sem lóg ki a sorból, aki közvetlen a születésnapja előtt állította össze az igen modern szimulátorát.

A Haas F1 Team versenyzője növelte a tétet, és bejelentette, hogy saját Esport-csapatot indított. A név stílusosan az R8G E-Esports Sim Racing Team lett. Ez az F1-es pilóta monogramjából és a rajtszámából áll össze.

A háttérben már egy ideje valószínűleg készültek a tervekkel. A projekt támogatói között van a Richard Mille, a Predator, a GoPro, vagy az iBanFirst. Több versenyzője is lesz a szimulátoros gárdának, de egyelőre nem jelentették be őket. Hamarosan azonban ez is meg fog történni. A jelek szerint 6 ilyen pilótáról lehet szó.

A csapat igen profi hátteret kap, nemcsak a támogatók miatt, így már menedzser, valamint marketingfőnök is van az alakulatnál, miközben a Triple A eSports technikai együttműködést kötött Grosjeannal.

A hivatalos tájékoztatás szerint még ebben a hónapban megtudhatjuk, hogy kik fogak versenyezni a Grosjean nevével fémjelzett csapatnak. Az R8G Sim Racing Team különféle platformokon fog versenyezni, és határozottan meghatározó szerepet akar betölteni az online versenyzésben. Gro elmondta, ez egy büszke pillanat számára, mert a motorsport a szenvedélye, mellette az innovációkkal és az új kihívásokkal.

Grosjean szerint az általuk létrehozott csapatszerkezet egyedülálló, és nélkülözhetetlen eszköz a kitűzött ambiciózus célok elérésében. A csapat és a Praga Karts partnerkapcsolatának köszönhetően az R8G Sim Racing Team versenyzői lehetőséget kapnak arra, hogy teszteljenek a Praga gyári csapatával, és esélyük legyen az X30-as Világbajnokság részvételére Le Mans-ban.

