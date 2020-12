Hivatalos: a McLaren új befektetőket hozott az F1-es csapatához!

A Sky News számolt be először a hírről, hogy az egyesült államokbeli MSP Sports Capital befektetői csoport 560 millió font értékben megvásárolja a McLaren Forma-1-es csaptának 15%-át, ez az arány 2022-ben pedig már 33%-ra fog növekedni.

Az új befektetők érkezése azt is jelenti, hogy a McLaren költségvetésébe két év alatt összesen 185 millió dollárral szállnak be, amivel segítik átvészelni a koronavírus-járványt, és a 2022-es generációváltást is.

A koronavírus-járvány nagyon keményen érintette a McLaren cégcsoportot, akik tavasszal óriási, 1200 fős leépítést jelentettek be, azonban a nagyon sikeres 2020-as szezon, amelynek a végén lehet, hogy a 3. helyet szerzik meg a konstruktőri bajnokságban, jó alapot adtak a befektetőknek.

Az MSP alapítója és vezetője az a Jeff Moorad, aki az amerikai baseball ligában (MLB) az Arizona Diamondbacks, és a San Diego Padres csapatoknak is a vezérigazgatója, cégének értékekét pedig 2 milliárd dollárra becsülik.

Tavasszal a McLaren a másik tulajdonosukon, a bahreini befektetési alapon keresztül kapott már egy 150 millió fontos kölcsönt, nagyon kedvező feltételek mellett.

A csapat részvényeinek 56%-át a bahreini Mumtalakat Holding Company birtokolja, 14%-ot Mansour Ojjeh, aki több, mint 30 éve fektetett először a McLarenbe, illetve 10%-ot Michael Latifi, Nicholas Latifi édesapja, arról egyelőre nincs információ, hogy a tulajdonosi kör most hogyan alapul át az MSP érkezésével.

„Ez a befektetés egy kulcsfontosságú pillanat a McLaren Racing fejlődésében” – mondta a bejelentéskor Zak Brown, aki továbbra is a Racing divízió vezérigazgatója marad. „Az MSP Sports Capital egy elsőrangú befektető.”

„Kiválóan ismerik a piacot, és a csapatuknak jelentős tapasztalata van, és bizonyították, hogy globális szinten is sikeresek lehetnek. Nem csak befektetőként, hanem partnerként érkeznek hozzánk, akik a tudásukkal a McLaren Racing hosszútávú eredményességén dolgoznak.”

A McLaren a Formula E felé is kacsintgat.

Ajánlott videó: