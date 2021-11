Háttérbe vonulhat a Ferrari főszponzora

A Ferrari hónapok óta tárgyal a Phillip Morrisszal a 2021-es év végén lejáró szponzori szerződésük meghosszabbításáról. A dohánytermékek reklámozása után a 2018-as Japán Nagydíjtól kezdve a PMI a Mission Winnow kezdeményezését matricázta fel a Ferrari autóira, azonban hiába hangoztatják, hogy azzal a jövőről szóló jobb párbeszédet reklámozzák, aminek nincs köze az anyacéghez, az EU törvényeire hivatkozva a legtöbb európai országban továbbra sem használhatják a logóikat.

A 2020-as F1-es szezont teljes egészében a Mission Winnow logói nélkül teljesítette a Ferrari, azonban idén visszatért a kétes megítélésű szponzor, ráadásul szokatlan, zöld színben.

A Brazil Nagydíjat követően a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto elismerte, hogy jövőre már csökkenhet a Phillip Morris szponzori szerepvállalása:

„Valószínűleg a Phillip Morris marad, de nem főszponzorként” – mondta az olasz mérnök. „Ez attól is függ, mi lesz a Mission Winnowwal, maradnak-e a matricák az autón, vagy nem, az erről szóló jogi problémákról még most is egyeztetünk, és amint arra készen állunk, be is jelentjük majd a döntésünket.”

Amikor a PMI bejelentette korábban az évben, hogy az EU területén tartott F1-es versenyekre eltávolítják a Mission Winnow logóit, Riccardo Parino, a Phillip Morris globális kapcsolataiért felelős alelnöke frusztrálónak találta, hogy továbbra is „szkeptikusan és félreértéseken alapulva” állnak a Mission Winnow vállalkozásához a törvényalkotók, miközben ők állításuk szerint minden helyi törvényt tiszteletben tartanak.

A Ferrari mellett a McLaren rendelkezik még nagy dohányipari szponzorral, a British American Tobacco Mission Winnowhoz hasonlóan üres „A better tomorrow” szlogennel van jelen a wokingiak autóján.