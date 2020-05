Hatalmasat csökkenés a Forma-1 bevételeiben

A 2019-es negyedéves adatokhoz képest 246 millió dollárról 39 millióra zuhantak a bevételek. Ez pedig nagyon nagy differenciát mutat, ugyanakkor nem várhattak mást az elemzők, hiszen idén eddig egyetlen egy versenyt sem rendeztek meg a kategóriában.

Ausztrália és Bahrein közel volt a rendezéshez, így ezeknek az eseményeknek a rendezési díját rendezték, de az F1 világossá tette, hogy a két rendezőtől kapott összeget nem ismerték el jövedelemként, és ugyanez történt a televíziós megállapodásokból származó pénzdíjak esetében is, akárcsak a legtöbb szponzorációs szerződéssel, miután 2020-ban még nem volt futam.

Az elsődleges bevételeket a versenydíjak, a műsorszolgáltatói szerződések, és a szponzorációk jelentik, amik így 193 millió dollárról 13 millióra estek vissza. Ebbe a 13 millióba csak néhány szponzori pénzt számítottak bele. Az egyéb bevételek 48 millióról 26 millióra zuhantak, ami szintén jelentős visszaesés.

Az általános működési bevétel 2019 első negyedévében 47 millió dolláros veszteséget hozott, míg ugyanez idén már 137 milliót. A Liberty Media megjegyezte, mivel 2020 első negyedévében nem tartottak versenyeket, az F1 bevételei jelentős mértékben csökkentek a fentebb említett okok miatt.

Michael Masi, Race Director, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO and Chase Carey, Chairman, Formula 1 talks to the press

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images