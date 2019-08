Hamilton nagy üzlete és bejelentés: NEAT BURGER

Lewis Hamilton minden idők egyik legsikeresebb és legjobban fizetett sportolója. A Mercedesnél óriási pénzeket tesz zsebre, de emellett a személyes szponzorai is szépen termelnek számára, miközben a Tommy Hilfiger arca és egyik új tervezője lett. A brit bajnok pályafutása csúcsán tart, és lehetséges, hogy jövőre már hatszoros világbajnokként fog versenyezni a Forma-1-ben.

Hamilton mindig keresi a jó üzleti lehetőségeket, és most úgy tűnik, hogy azt az egészségesebb táplálkozással kötötte össze, hiszen egy ideje különösen odafigyel erre, és vegán lett, ami elmondása szerint élete egyik legfontosabb döntése volt. A Mercedes sztárja azóta sokkal jobban érzi magát, és erősebb is.

A hivatalos tájékoztatás szerint a megnyitó szeptember 2-án lesz a Princes Streeten, közvetlenül a londoni Regen Street mellett, ahol a Neat Burger forradalmasíthatja a hús-alternatívák személetmódját. Hamilton nem egyedül vesz részt a projektben. Az együttműködésben a The Cream Group is szerepet játszik, mint vendéglátó-ipari szervezet. Emellett más befektetők is helyet kaptak a csoportban, köztük az UNICEF nagykövetével és a Beyond Meat támogatójával, Tommaso Chiabrával.

A lánc célja, hogy forradalmasítsák a gyorséttermeket, ami egy izgalmas koncepciót jelent, mellyel a Neat Burger az első nemzetközi növényalapú burgerlánca lett. Az új vállalkozás nemcsak azoknak az embereknek szeretne minőségi és egészséges ételeket kínálni, akik a növényi étrend betartására törekszenek, hanem azoknak is, akik húst fogyasztanak, megtalálván a megfelelő irányt az egészségesebb és az etikusabb ételek felé.

A Regen Street közelében lévő üzlet lesz az első ilyen hely. A tervek szerint a következő 24 hónapban 14 franchise nyílhat meg globális szinten. A Neat Burger egyedi pogácsákat is fog kínálni, amiket főleg a Beyond Meat séfjeivel való együttműködés részeként készítenek el, koncentrálván a hús alternatíváira, melyek a hamburgerek alapját képezik. A legnagyobb cél pedig az, hogy megváltoztassák az emberek étkezési szokásaikat, miközben olyan alternatívákat kínálnak, amik ugyanolyan jók, ha nem jobbak, mint más hústermékek.

A közlemény hangsúlyozta, a húsipar járul hozzá a legnagyobb mértékben az üvegházhatást okozó károsanyag-kibcsotásához, és ennek környezeti hatása a népesség növekedésével együtt már nem tartható fent. Természetesen Hamilton nagyon boldog a kezdeményezés miatt, és alig várja, hogy megkezdje a munkát a Beyond Meat és a Neat Burger csapatával.

