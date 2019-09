Hamilton és a Tommy Hilfiger legújabb kollekciója

Lewis Hamilton messze a legjobban kereső versenyző, aki hatalmas pénzeket kap a Mercedestől, beleértve a bónuszokat is. A brit címvédőnek azonban máshonnan is gyarapodik a vagyona, hiszen az elmúlt években magasan kezdett felfelé ívelni a pályafutása a divatiparban, ahol már tervezőként is jelen van, köszönhetően a Tommy Hilfigerrel kötött megállapodásának.

Hamilton, aki idén minden bizonnyal hatszoros világbajnok lesz a Forma-1-ben és ezzel még értékesebbé válik a médiapiacon, hétfőn Milánóban vett részt a saját eseményén, melynek keretén belül bemutatták a legújabb kollekcióját a Tommy Hilfigerrel, természetesen az alapító és a tulajdonos jelenlétében, aki ugyancsak nagyon elégedettnek tűnt.

Hamilton legújabb kollekciója ezen a linken keresztül érhető el, melyen belül találhatunk pólókat, pulóvereket, cipőket, kabátokat és egyéb más kiegészítőket is, amik nyilván jól fognak fogyni a rajongók népes tábora miatt. Lewis nagyon boldog volt, és rendkívül hálás is, hogy ez a kollekciója megszülethetett, aminek a megálmodásában igen aktív szerepet vállalt.