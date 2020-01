Hamilton és a Hilfiger egy környezetbarát kollekciót mutat be

Lewis Hamilton nemrég lett 35 esztendős, így már messze nem tartozik a fiatalok közé, pedig mintha csak tegnap lett volna, amikor 2007-ben a McLaren színeiben bemutatkozott a Forma-1-ben, és már majdnem az első évében bajnok lett.

Hamilton azóta összesen 6 világbajnoki címet gyűjtött, és továbbra is rettentő versenyképes, miközben sorra dönti meg a nagyobbnál nagyobb rekordokat. Idén Michael Schumacher rekordját állíthatja be, ami ha sikerül neki, 2021-ben meg is döntheti azt, amivel kizárólag már csak ő lenne a legeredményesebb F1-es pilóta.

Lewis, aki nemrég 500 ezer dollárt adományozott Ausztráliának a szeptember óta tartó bozóttüzek miatt, a divatiparban is fontos szerepet játszik. A Mercedes sztárja a Hilfiger arca, és nemcsak modellként, hanem tervezőként is.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Tommy Hilfiger

Nagyon fontos számára, hogy újabb és újabb dolgokat tanuljon meg, így a divatiparban is. Lewis ennek hatására több saját ruhadarabot, és cipőt is tervezett. A következő kollekcióját pedig még inkább imádhatja, mivel az környezetbarát lesz.

Hamilton egyre nagyobb figyelmet szentel a környezet védelmére, így a Hilfigerrel közösen egy olyan kollekciót mutat be, ami környezetbarát. A TommyXLewis Spring 2000 kollekció nemcsak a megjelenésével fogja felhívni magára a figyelmet.

Tehát a kollekcióban szerves pamut, valamint műbőr és más környezetbarát anyagok kerültek felhasználásra. Ez kiemelten fontos volt Hamilton számára, és úgy nyilatkozott, hogy a negyedik közös kollekciójuk lesz az, ami a leginkább összhangban van a belső értékrendjével.

„Ez nemcsak a személyes utcai stílusomat tükrözi, hanem a zöld ötletek iráni elkötelezettségemet is, ami egyben a szenvedélyem. Tommy és én állandóan új lehetőségeket keressük a környezetbarátságra, és ez a kollekció az eredményeink mérföldköve.”

A nagy bemutató 2020. február 16-án lesz, este 20 órakor a Tate Modern Galériában a London Fashion Week részeként.

