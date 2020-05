Hamarosan jöhet a Renault bejelentése: maradnak-e az F1-ben?

A Forma-1 szempontjából is fontos dátum lesz jövő hét péntek, ugyanis ekkor fogja bejelenteni a Renault a jövőbeli terveit. A lehetőségek között szerepel az is, hogy a francia gyártó búcsút int az F1-nek – akár csapatként, akár csapatként és motorgyártóként.

Az istálló csapatfőnöke, Cyril Abiteboul cáfolja azt a lehetőséget, hogy a Renault kihátrálna a Forma-1-es projekt mögül, és nemrégiben arról nyilatkozott, hogy a márka elkötelezett a sport iránt. Fontos dátum lesz kedd is, ugyanis Franciaország miniszterelnöke, Emmanuel Macron ekkor fog bejelenteni egy átfogó tervet az autóipari szektor támogatására.

A Renault még 2016-ban tért vissza a Forma-1-be gyári csapatként, azóta a legjobb eredményüket 2018-ban szállították, amikor a konstruktőri negyedik pozícióban végeztek. Jelenleg a gyári csapaton kívül a McLaren használ Renault-motorokat, viszont a wokingi istálló 2021-től már a Mercedes erőforrásaival fog versenyezni, így ügyfélcsapat nélkül maradnak.

Bár Luca de Meo még nem töltheti be a szerepét a vállalat élén, csak majd július 1-től, de jövő hét pénteken, vagyis május 29-én komoly bejelentésre készül a Renault a cég jövőjével kapcsolatosan.

Eközben a francia pénzügyi miniszter, Bruno Le Maire szavai nem adnak okot komoly mértékű optimizmusra. Le Maire a pénzügyminiszteri szerep mellett részvényesként is tud beszélni a Renault-ról, ugyanis a Renault részvényeinek 15 százaléka az állam tulajdonában van.

„A Renault eltűnhet, ezért tiszta fejjel kell cselekednünk.” – mondta Le Maire.

Ez valószínűleg nem egy blöff, azonban valószínűleg nem is a legnagyobb valószínűséggel bekövetkező forgatókönyv. Azonban ez egy komoly figyelmeztetés azt illetően, hogy a vállalat a jövőben óriási megszorításokat fog eszközölni. Erre utal az is, hogy a Renault egy államilag garantált 5 milliárd eurós kölcsönt kért, amit egyelőre nem kapott meg.

További változtatás lehet, hogy az állam 20 százalékra növelheti a tulajdonát a Renault-ban, és az állam érdeke, hogy a támogatási tervben minél több franciaországi munkahelyet meg tudjon őrizni, és hogy lehetőleg Franciaországba helyezzék át a gyártást is.

Egyes pletykák szerint a Renault négy gyárat zárathat be, illetve beszüntetheti néhány modell gyártását, többek között a Megane és a Koleos gyártását is, illetve megszüntetik az Alpine feltámasztási projektjét is. A jelenlegi szériájuk pedig tovább haladhat az elektrifikáció felé – azonban fontos kiemelni, hogy a fenti pletykákról a Renault még nem adott ki hivatalos nyilatkozatot.

Viszont a jelenlegi körülmények között a Renault nem biztos, hogy megfelelően meg tudná indokolni a Forma-1-es projekt folytatását, ugyanis ennek a megszüntetése komoly pénz megtakarítását jelentené. Nehéz megmondani, hogy pontosan mennyit költ a Renault az F1-es projektjére évente, de egy körülbelül 150 millió eurós összegről lehet szó.

Ez az összeg pedig jelenleg nagyon magasnak számít, és mondhatni előny, hogy egyelőre még a Renault nem írta alá az új Concorde-egyezményt, így meglehetősen simán tudnának kihátrálni az F1-ből.

