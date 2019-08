Hamarosan érkezik Hamilton második kollekciója

A Mercedes pilótája, Lewis Hamilton egy visszafogottabb, de azért nem teljesen puritán nyári szünet végéhez közeledik. A britek ötszörös világbajnokának sok ideje volt saját márkájára, amit tavaly röffentett be a versenyzés mellett, és úgy néz ki, ez a biznisz is jövedelmező neki, hiszen ahogyan azt egy újabb Instagram-posztban bejelentette (ez sem kicsit jövedelmező dolog neki egyébként), újabb kollekciója láthat napvilágot, melyhez, ahogy eddig is, ő maga állt modellt, erről mesélt kicsit a közösségi oldalon:

„Az új kollekcióm hamarosan megjelenik. Az az őrület ezekben a folyamatokban, hogy nagyon előre kell ezeket a ruhákat megtervezni, és ez elég kemény, hiszen honnan tudná az ember, hogy mi fog tetszeni a népnek egy év múlva? A divat folyamatosan változik. De az eddigiek közül ez volt az, amelynek megtervezését legjobban élveztem, és az idővel összegyűjtött tapasztalatoknak hála, szerintem a legjobbam is.”

„Ez a fotózás még New Yorkban volt, onnan vannak a képek. Alig várom, hogy lássam, ahogy az emberek ezeket a darabokat viselik, vagy hogy mivel fogják keverni őket. Mellesleg a ruhák 40%-a, illetve a cipők és táskák egésze szintetikus, vagy vegán anyagokból készült. Magasra tettem a mércét, de mindig igyekszem kicsivel feljebb tolni.”

Esteban Ocon, vagy Valtteri Bottas? A kérdések kérdése, miközben a francia és a finn neve mellett is vannak érvek, ellenérvek.