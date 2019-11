Hajléktalanoknak ad munkát az Egyesült Államok Nagydíja

A COTA tisztviselői szerint a hajléktalanok éjszakai gondnoki feladatokkal lesznek megbízva, és óránként 15 dollárt, vagyis körülbelül 4800 forintot kereshetnek, ami megegyezik a városi minimálbér összegével. Az austini hajléktalanok péntektől vasárnapig kapnak munkát, intézik a pályára való kijutásukat, egyenruhát kapnak, és minden műszakban étkezést is biztosítanak a számukra. A COTA bejelentése szerint körülbelül két tucat munkavállaló számára tud így állást biztosítani, de a jövőben más eseményekre is kibővíthetik a lehetőséget.

"Tudjuk, hogy tudunk több száz állást is biztosítani, ezreknek lesz ideiglenes állása a következő napokban. A kereslet megvan, meglátjuk, hogy a kínálat is megvan-e hozzá" - mondta a COTA elnöke, Bobby Epstein. A kezdeményezés a pálya üzemeltetői és a városban működő szervezetek között kötött megállapodás alapján jött létre, amelynek egyik tagja a Community First! elnevezésű farmot üzemeltőt civil szervezet, amely 51 hektáros területen épít közösséget a krónikus hontalanságtól szenvedők számára.

"Az élő foglalkoztatottság az egyik kulcsa a jólét kialakításának. Az Caritas of Austin tagjai helyi munkáltatókkal segítik ügyfeleinket a foglalkoztatottság megszerzésében és a stabilitás fenntartásában. Nagyon örülünk, hogy a COTA a megoldás részese kíván lenni, és segíteni azoknak, akik a hajléktalanságot igyekeznek hátrahagyni" - mondta Jo Kathryn Quinn, a Caritas of Austin elnöke.

A tervek szerint a munkavállalók este 10 és hajnali 2 óra között dolgoznak a pálya környékén pénteken és szombaton, míg vasárnap már este hat órától szolgálatba állnak. Egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan hány hajléktalan juthat így munkához. A Community First! faluban jelenleg 180 ember él, a közösséget vezető alapítvány szóvivője azt reméli, hogy jó pár tucat lakójuk kap majd munkát a közeljövőben.

Közben az austini városi önkormányzat is akcióba lendült, és 720 ezer dollárt juttatott el egy helyi kezdeményezéshez, amely munkát igyekszik találni a hajléktalanoknak. A városvezetés bejelentése szerint október 22-ig 150 ember vett részt a programban.