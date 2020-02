Ezért nem maradt a Racing Point névadó szponzora a SportPesa

2019-ben a SportPesa lett a Racing Point névadó szponzora, és abban az évben azt is bejelentették, hogy a csapat és a fogadóiroda megállapodása több évre szól. Azonban idén a SportPesa már nincs feltüntetve a csapat partnerei között.

A vállalat nemrégiben más sportszponzori szerződést is megszakított, például az angol Premier League-csapat, az Everton mezén sem található meg a SportPesa logója. A Racing Point vezérigazgatója és csapatfőnöke, Otmar Szafnauer így magyarázta a történéseket:

„A SportPesának vannak nehézségei a hazai piacán. Még mindig a Forma-1-es csapatunk részei akarnak lenni, de talán egy másik szinten, nem pedig névadó szponzorként.” – kezdte Szafnauer a Motorsport.com-nak.

„Tehát még mindig tárgyalunk velük, még mindig barátok vagyunk, és reméljük, hogy a szponzoraink és a partnereink közé is sorolhatjuk majd őket ismét. De a legfontosabb, hogy a BWT a kiváló névadó szponzorunk, az autónk pedig mesésen néz ki. Egy kicsit több benne a pink, a BWT a hátsó szárnyon is szerepel, és szerintem remekül néz ki a festés.”

„A BWT a környezet szempontjából is egy jó sztori, teljesen összhangban áll az, amit csinálnak azzal, amit a Forma-1 is próbál csinálni. A Forma-1 fenntarthatóbb akar lenni, először egy versenyt szeretne műanyagmentesre csinálni. A BWT beszél is az F1-gyel arról, hogy segítene nekik, és remélhetőleg idővel minden verseny műanyagmentes lesz.”

„De egyszerre egyet kell lépnünk, és remélhetőleg a BWT nemcsak a mi csapatunkat tudja segíteni, hanem az egész Forma-1-et.” – folytatta Szafnauer.

Szafnauer elmondta, hogy az új szerződésük a BWT-vel – amely már 2017 óta a csapat szponzora, amikor még Force Indiának hívták őket – szintén több évre szóló szerződést kötött az istállóval.

Amikor pedig arról kérdezték a csapatfőnököt, hogy hogyan fog működni ez a szponzoráció, amikor már Aston Martin néven fog indulni a csapat, Szafnauer így válaszolt:

„Jövőre Aston Martin lesz a kasztnink neve, és ezzel együtt gyári csapattá válunk. Viszont mint minden gyári csapatnál, úgy nálunk is mindig lesz hely névadó szponzornak. Nincs ez másképp a Ferrarinál vagy a Mercedesnél sem – tudjuk, hogy nekik a Petronas a névadó szponzoruk – szóval ez nálunk is működni fog a BWT-vel.”

Szafnauer végül arról is szót ejtett a Motorsport.com kérdésére, hogy még túl korai arról beszélni, hogy 2021-től is megtartja-e a csapat a rózsaszín festését.

„Meglátjuk… először be kell fejeznünk a 2020-as szezont, aztán majd elkezdhetünk beszélni arról, hogy hogyan fog kinézni az autó 2021-ben.”

Egy újabb videós anyag a 2020-as F1-es szezonra tervezett Ferrariról, ami az SF1000 nevet kapta, készülvén az 1000. startra, mely egy nagyon fontos eseménye lesz az olaszoknak.