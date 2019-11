Eladóvá válik a Mercedes F1-es csapata?

A Mercedes 2014 óta mindent megnyert a Forma-1-ben. A gyártó álmaiban sem gondolta, hogy ilyen sorozata lesz, akárcsak Lewis Hamilton, aki a csapatához hasonlóan már hatszoros világbajnok, és jövőre komoly esélyük lehet arra, hogy a 7. címet is behúzzák. 2021-től azonban teljesen átalakul a sport, bár az sem jelentene garanciát a Mercedes megállítására, ugyanakkor Toto Wolff azt mondta, egyelőre nem tudják garantálni a részvételüket az új érában.

Még több F1 hír: Villeneuve szerint Hülkenberg ideje lejárt az F1-ben, és nem mutatott sokat a 10 év alatt

A Mercedes, mely az idei évtől már a Formula E-ben is saját csapatot indít, hatalmas marketingértékkel bír a sorozatban, de Bach most arról beszél, hogy új kezekbe kerülhet a világbajnok alakulat. Hamilton pedig nemrég úgy nyilatkozott, mielőtt bármit is aláírna, miután a szerződése 2020 év végén lejár, egyeztetni fog Wolffal a jövőkép miatt.

Bach szerint két nagy lehetséges vevője lehet a Mercedes alakulatának, amennyiben megfelelő ajánlat fut be hozzájuk. Az egyik a jól ismert orosz üzletember, Dmitry Mazepin, a másik pedig a szintén dúsgazdag amerikai Roger Penske. A 82 esztendős milliárdos Penske nemrégiben megvásárolta az IndyCar sorozatot és a legendás indianapolisi versenypályát. A cikk szerint az amerikai becsült vagyona 1.6 milliárd dollár. Penske fia, Jay pedig nem mellesleg a Formula E-ben csapattulajdonos a Geox Dragonnál.

Az esetleges tranzakció átvétele után a Mercedes motorgyártóként továbbra is a szériában maradhat, ami erősen valószínű, és a McLarennel már alá is írták a szerződésüket, mely 2021-től lép érvénybe. Az Auto Bild hozzáteszi, a Mercedes a McLarennek, a Racing Pointnak, a Williamsnek, és kissé meglepő módon a Red Bullnak is elmondta, hogy 2020 után is folytathatják a motorok szállítását. Ez adott esetben a "bikáknak" nagyon jó hír lenne, ha a Honda mégis a kiszállás mellett döntene vagy más utakon folytatná tovább, talán egy saját csapattal.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Ola Kallenius, a Daimler új főnöke azt mondta, azzal, hogy hatszor nyerték meg a bajnokságot egymás után, még nagyobb marketingértékre tettek szert, így nagyon is érdemesnek tartják azt, hogy befektessenek a sportba. A kérdés, hogy a Mercedesnek 2020 után miért kellene az F1-ben maradnia, amikor már mindent megnyert?

Penske esélyesebb lehet a csapat megvételére, hiszen nagyon nagy történelemmel és tapasztalattal rendelkezik a motorsportban. Évtizedek óta a legnagyobb legendák között tartják számon, aki komoly tiszteletet érdemel, és remek kapcsolatokkal is rendelkezik. A Mercedestől egy rendkívül modern és összetett alakulatot vehetne át, bár kérdés, hogy a mérnöki csapat és a vezetőség ezek után a helyén maradna-e, mert ha nem, azzal a Ferrari és a Red Bull, valamint más csapatok is jól járhatnának a potenciális mérnöki igazolásokkal. Ez akár Hamiltont is elmozdíthatja a helyéről, akár a Ferrarihoz.

Állítólag Mazepin a Mercedesen keresztül egy intenzív tesztprogramot írt ki, melynek alapját a 2017-es W08 adja, amivel Hamilton bajnok lett. Az orosz legutóbb a Force Indiát vásárolta volna meg, de akkor a Stroll-család lett a befutó. Mazepin azonban nem adta fel, és felgyorsították a folyamatot, emiatt is tartozik a komoly érdeklődök, licitálók közé.

Egy látványos virtuális pályabejáró az aktuális F1-es helyszínről, a legendás Interlagosról, mely a Brazil Nagydíjnak ad otthont.