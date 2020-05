Egy teljesen új korszak köszönthet be az F1-ben: a Monster állhatja Hamilton mega-fizetését?

A Forma-1 minden szempontból egy új korszak előtt állhat, és ez immáron nemcsak a nagy szabályváltozások miatt igaz. A koronavírus okozta súlyos helyzet a csapatokat is ráébresztette arra, hogy drasztikus lépésekre lehet szükség.

Erről számolt be az F1-Insider is, mely rendre érdekes bennfentes információkat oszt meg a sajtóban. Immáron a legnagyobb csapatok is felismerték, hogy a Forma-1-ben már más szelek fújnak, miközben még mindig körülbelül 400 millió eurót költenek, éves szinten, és a jövőben nem költekezhetnek ilyen mértékben.

Ezek hatalmas összegek, és a Forma-1 még időben meg akarta állítani a költekezést, valamint teret biztosítani a kisebb csapatok számára. A koronavírus miatt igencsak felgyorsultak az események, ami újabb és újabb szabályváltoztatások szül.

A hu.motorsport.com korábban már beszámolt arról, hogy a tervezett 175 millió dolláros költségvetési sapkát módosíthatják. A háttérben egy 150 milliós limitről tárgyalnak, ami már 2021-től érvénybe lépne.

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1 Fotó készítője: Monster Energy

A kisebb csapatok azonban 100 milliós plafont akarnak, ami messze kevesebb, mint az eredeti összeg volt. Az eredetileg 2021-re tervezet, és 2022-re eltolt szabályok bevezetését követő években újratárgyalták volna a 175 milliós limitet, mivel azt így is soknak tartották.

A gazdasági nehézségek évekkel hozhatják előre ezt a sokkal szűkebb költségvetési sapkát. A szabályok szerint a plafon nem tartalmazza a motorfejlesztésre, a marketingre és a versenyzői fizetésekre fordított összegeket.

Az F1-Insider arról írt, hogy Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke, akit az utóbbi időben az Aston Martinnal hoztak szóba, egy újabb költségcsökkentő ötlettel állt elő, és azt javasolja, hogy a versenyzők bérét a szponzorok állják.

A Mercedes támogatója, a Monster energiaital márka a lap információja szerint, amit jól tájékozott körökből szerzett, az F1-es kötelezettségvállalásának növelésén gondolkodik, és hajlandó lehet arra, hogy átvállalja Hamilton mega-fizetését.