Durva: Hamilton 13 milliót keres egy Instagram poszttal

Az nem újdonság, hogy a közösségi médiában való jelenlét már régen túlnőtt az eredeti funkcióján, és ma már tömegek használják ismertségüket arra, hogy további bevételhez jussanak követőik rajongása révén. Nem csoda hát, hogy a motorsport világában is vannak, akik kiaknázzák ezt a lehetőséget, és a zárkózottnak éppen nem mondható Lewis Hamilton természetesen élen jár.

A forma-1-es világbajnoknak van a mezőnyből a legtöbb követője az Instagramon, 12,3 millió emberhez jut el, ha megoszt egy képet vagy videót. Ez pedig nem kis összeget jelent posztonként, egy celebek posztjait összehasonlító összeállítás szerint a Mercedes világbajnoka 13 millió forintot keres minden alkalommal, amikor életéről valamit posztol a közösségi médiás képmegosztón.

Persze nem ő az egyetlen a Forma-1-ből, akinek posztjaiból bevétel származik, de egyértelműen Hamilton keresi a legtöbbet a közösségi médiás jelenléttel. Max Verstappen 2,6 millió forintra tesz szert egyetlen posztjával, míg például Hamilton csapattársa, Valtteri Bottas 1,2 milliót, vagyis a tizedét sem annak, amit a brit. Charles Leclerc a Ferrarinál töltött első évében 1,7 milliót kereshet egy-egy bejegyzéssel.

Megdöbbentő, de ezek az összegek elmaradnak a legjobban keresőktől, Cristiano Ronaldo egyetlen posztjával még Hamilton jövedelmén is jóval többet keres, a portugál labdarúgó 220 millió forintot kap minden egyes szponzorált képéért, és még nála is vannak, akik jobban kiaknázzák az Instagram adta lehetőségeket, a legfrissebb kimutatások szerint Kylie Jenner vagy Ariana Grande még Ronaldónál is több pénzt keres.

