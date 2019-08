Leclerc lett az FIA közúti biztonsági reklámkampányának egyik reklámarca

A Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc lett az FIA #3500LIVES kampányának egyik nagykövete. Leclerc többek között Charlene monacói hercegnéhez csatlakozik új szerepében. Az FIA magazinjának adott interjújában magyarázta el, miért csatlakozott a kampányhoz, és elmondta, mennyire fontosnak tartja a gyalogosok biztonságos közlekedését a közutakon:

„Szerintem mindannyiunk esetén fontos, hogy olyan kezdeményezéseket támogassunk, amelyek mások életét javíthatják, vagy akár meg is menthetik. Főleg azokról beszélek most, akiknek hozzám hasonlóan van hangjuk a médiában, és fontos üzeneteket tudnak eljuttatni az egész világ számára. A közúti biztonság ügye elég komoly ügy, ami rengeteg fájdalmat okoz napi szinten a világon. A #3500LIVES kampánynak nemzetközi szinten is nagy hatása lehet, és a célja ártatlan emberek életének a megmentése. Ez egy olyan ügy, amely mögé boldogan, és büszkén be tudok állni.”

17 esztendővel ezelőtt Michael Schumacher ötszörös világbajnok lett, amivel beérte a legendás Juan Manuel Fangio F1-es rekordját, mely évtizedeken át megdönthetetlennek tűnt.

Leclerc, aki elég gyorsan kapaszkodott fel a ranglétrán egyenesen a királykategóriáig, már második szezonját teljesíti a Forma-1-ben. Mivel korábban maga is sokakhoz hasonlóan a go-kart szériákban kezdte pályafutását, úgy gondolja, hogy ez remek lehetőség lehet a fiatalabb generációknak arra, hogy sokat tanuljanak a témában:

„Biztosan vannak olyan dolgok, amit a gyerekek a go-kartozásból megtanulhatnak, például az, hogy tiszteletben tartsák azokat a szabályokat, amelyek azért lettek meghozva, hogy mindenkinek biztonságos legyen a vezetés élménye. Arra is remek lehetőség ez, hogy megtanuljanak felelősségteljesen menni az utakon, és hogy a körülöttük lévőket is figyelembe kell venni, legyenek azok más sofőrök, vagy épp a gyalogosok.”