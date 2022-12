Brown ismét nyereségessé tette a korábban 100 milliós adóssággal rendelkező McLarent

Ez persze az ő munkája mellett azért is alakult így, mert a Forma–1 is növekvő pályára állt az utóbbi években, és talán minden eddiginél népszerűbb világszerte. Ezt jól példázzák a sok helyen megdőlő nézettségi rekordok, a közösségi médiás interakciók, valamint az, hogy egyre több ország szeretne saját versenyt magának.

Brown 2018 áprilisában lett a McLaren Racing ügyvezetője, és akkor a csapat még 100 millió fontos veszteséget könyvelhetett el, mostanra ezt viszont sikerült ismét profitra cserélni. „Sosem láttam még a Forma–1-et ennél népszerűbbnek” – mondta az amerikai a McLaren saját interjújában.

„A csapatokat sem láttam még ennél egészségesebb helyzetben. Emellett a partnerek száma is meghaladja a korábbiakat. A TV-s nézettség növekszik, rekordszámú futamunk van, rekordszámú a látogatottság, a digitális platformokon az egekbe szökött az érdeklődés, szóval ez mind csodálatos.”

„Ráadásul amiatt vagyok a leginkább izgatott, hogy ez még csak a kezdet. A költségvetési sapkával pedig elkezd majd kiegyenlítődni a mezőny, így egy-két domináns csapatról átállhatunk majd öt-hat csapatra, akik futamokat nyerhetnek, és három-négyre, akik a bajnokságért küzdenek. Ettől még izgalmasabb lesz a sport, ami még több nézőt fog vonzani.”

„A sport emellett Észak-Amerikában is nagyot megy, és még nem is voltunk Las Vegasban, ami egy újabb löket lesz majd. Nemrég jelentettek be egy nagyon jelentős megállapodást az ESPN-nel, ez lesz a legjobb közvetítés. És most csak az Egyesült Államokról beszélek, de közben a Közel-Keleten is lesznek új futamok, a sport tehát rendkívül egészséges.”

„A költséglimitnek hála pedig minden istálló megtarthatja helyét az F1-ben. 100 millió fontot buktunk, amikor kezdtem, mostanra viszont már pozitív a cash flow-nk, és profitot fogunk termelni” – magyarázta Brown.

