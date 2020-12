Brown: a Williams új tulajdonosainak „elő kell venniük a pénztárcáikat” az F1-ben

A Williams család még tavasszal jelentette be, hogy új befektetőket keresnek a csapathoz, történelmük során először pedig a csapat részleges, vagy teljes eladásának lehetőségét is felvetették, majd augusztusban az amerikai Dorilton Capital meg is vásárolta a patinás csapatot.

Az eladás után stabilizálódni látszik a Williams pénzügyi helyzete, miután a wokingi alakulat 2019-ben rekord nagyságú, 13 millió fontos (több, mint 5 milliárd forintos) veszteséget könyvelt el.

Az utóbbi időben több párhuzamot is lehetett vonni a Williams és a McLaren között, mivel mindkét csapat a 80-as és 90-es években szerezte a világbajnoki címeinek nagy többségét, de azóta visszaestek a mezőny végére is, a Williams sorozatban harmadjára is csak a 10. lett a konstruktőri bajnokságban.

A McLaren a legrosszabb eredményeit 2015-ben és 2017-ben érte el, mindkét évben a 9. lettek a konstruktőri bajnokságban, miután a Honda még igen gyenge, és megbízhatatlan erőforrást adott számukra, de hamar megromlott a munkakapcsolat is a két fél között, aminek egy keserű szakítás lett a vége.

A McLaren azóta azonban új vezetőséggel és pilótafelállással mind a pályán, mind azon kívül visszatért a helyes útra, idén pedig az Abu-Dhabi Nagydíj vasárnapi versenyén megszerezték a konstruktőri bajnokság 3. helyezését, és új befektetőket is bejelentettek, akik két év alatt 185 millió fonttal járulnak majd hozzá a csapat költségvetéséhez.

A McLaren Racing vezérigazgatója, Zak Brown arra a kérdésre, hogy Williams is képes lesz-e hasonlóan megfordítani a csapat sorsát azt válaszolta, hogy lehetséges, de ahhoz óriási befektetésre van szükség.

„A Williams egy nagyszerű versenycsapat. Az új befektetőknek óriási pénzösszeget kell majd a projektbe ölniük. Jóval kisebb bevételük van abból, hogy a 10. lettek a bajnokságban, és nem úgy néz ki, mintha nagy szponzori háttér lenne mögöttük.”

„Megvannak az embereik ehhez, a know-how, csak azokra a forrásokra van szükségük, amit eddig is hiányoltak. Szóval biztosan időbe telik majd, de szerintem idén is nagy lépést tettek meg. Annak ellenére, hogy nem szereztek pontot, idén többször is pontszerző pozícióban voltak.”

„Szóval semmi sem mondja azt, hogy ne tehetnék meg ezt, de ehhez nagyon sokat kell a csapatba fektetniük, mert szerintem nincs akkora bevételük, mint nekünk. Ahogyan azt már tudjuk, a Forma-1-ben pénz kell ahhoz, hogy gyors legyen az autó, szóval jobb lesz, ha előveszik a pénztárcáikat.”

A Williams annak ellenére, hogy látják a megoldás előnyeit is, nem akar B-csapattá válni, továbbra is függetlenül tervezik a jövőt. A csapat nemrégiben jelentette be, hogy a McLaren és a Volkswagen Motorsport egykori vezetője, Jost Capito lesz a csapat új vezérigazgatója, Simon Roberts pedig véglegesen is a csapatfőnök marad, Claire Williams visszavonulása után.

