Bemutatkozott Kimi Räikkönen exkluzív Richard Mille órája: lenyűgöző

A hu.motorsport.com korábban már beszámolhatott Kimi Räikkönen limitált kiadású ruhacsomagjáról, amit az Alfa Romeo tett elérhetővé. Nos, ezen a napon volt még egy hasonló bejelentés, méghozzá a csapat egyik legfontosabb szponzorától, a Richard Mille luxusóramárkától, mely 2018 óta támogatója az alakulatnak.

Kimi Raikkonen ezzel először lépett be a Richard Mille világába, amit Svájcban alapítottak. A kapcsolat több szempontból is szoros az alakulat és az óramárka között, mivel a csapat is svájci, melyet Peter Sauber a 70-es években alapított. Azóta több néven is futott az istálló. Jelenleg Alfa Romeóként ismert.

A ma bemutatásra került különleges óra az RM 50-04 kódnevet kapta, természetesen kiegészülve Kimi Räikkönen, 2007 Forma-1 világbajnoka nevével. A mesterműből csupán 30 darab lesz elérhető, ami egyfajta tisztelgés is a finn királykategóriás karrierje előtt. Az óra jellemzői között szerepel az „ultrakönnyű” minősítés is a maga 7 grammjával, mely egészen lenyűgöző, tekintve azt, hogy milyen részletes és minőségi a manuális szerkezet, ami bizonyos szempontból hajaz a Forma-1 technológiájára, ahol szintén hasonló precizitással alkotják meg az elemeket.

Pehelysúlyának titka az 5. osztályú titán-szénszálas ötvözet TPT, és az alkatrészek végletekig való elvékonyítása. Tömörsége, merevsége, és alacsony hővezető képessége miatt a Forma-1 mérnökei is előszeretettel alkalmazzák ezt az anyagot A technikai megoldásoknak és az anyagok sűrűsége miatt az óra rendkívül magas ellenállási képességgel is rendelkezik, melyben természetesen a titán anyaghasználat is nagy szerepet játszik a rendkívül merev ötvözettel.