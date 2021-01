Az Aston Martin minden korábbinál nyitottabb közösségi médiás megjelenésen dolgozik

A kanadai üzletember, Lawrence Stroll még 2018-ban vásárolta meg a csődeljárás alá került Force Indiát, amit át is nevezett Racing Pointra. Már akkor is kijelentette, hogy ez csak egy ideiglenes identitása a csapatnak, arra azonban nem sokan számítottak, hogy egy igazi autóipari legenda nevét is felveheti majd a Jordanként alapított csapat.

Stroll 2020 januárjában lett a szebb napokat is megélt Aston Martin többségi tulajdonosa, és jelentős tőkét hozott a márkához, amelynek így egyből marketingplatformja lett a világ első számú motorsport bajnokságában is. Stroll pedig nem is csinál titkot abból, hogy a korábban megszerzett Forma-1-es csapata köré építi fel a márka marketingstratégiáját:

„A csapat imidzsének megváltozása új energiát, és hozzáállást is jelent, amivel még jobban a már meglévő szurkolóink kedvére akarunk lenni, de terjeszkedni szeretnénk az átlagos Forma-1-es rajongók körében is” – mondta Stroll egy kerekasztalbeszélgetésen, számolt be a RaceFans.

„Legyen itt szó a versenypályán elért eredményünkről, az olyan már meglévő platformokon történő nagyobb szerepvállalásról, mint az esportok, vagy teljesen új dolgokról, azt akarunk, hogy az emberek felugorjanak miattunk a székükből, és megjegyezzék a nevünket.”

„Mindenki tudja, hogy az Aston Martin márka mit jelent önmagában, de a Forma-1-es csapatunk lehetővé teszi, hogy az Aston esszenciáját új helyekre vigyük el, a csapat korábbi identitásaira építkezve.”

„A mostaninál egy széleskörűbb célközönséget akarunk bevonni, nem csak a mi csapatunkba, de magába a Forma-1 világába. Egy tapasztalt, és szenvedélyes versenyzőkkel teli csapatot vettünk át, amit most ezzel remek „életviteli” márkával fogunk keresztezni. A cél az, hogy a hardcore rajongók mellett a szurkolók következő generációját célozzuk meg, új ötletekkel az út során.”

Stroll azt is elárulta, hogy természetesen ehhez az elsődleges platformjaik a közösségi oldalak lesznek:

„Azt akarom, hogy a követőink tudják, hogy a lehető legközelebbről akarjuk nekik megmutatni a csapat szívét, és történetét. Lehet, hogy ez nagyon közhelyesen hangzik, de mindenkinek elmondhatom, hogy ez egy komoly célunk, amin rengeteget dolgoztunk az elmúlt 12 hónapban.”

„Minden egyes tevékenységünkbe komoly erőforrásokat fektetünk, különösen ami a közösségi oldalakat érinti, hogy átadjuk ezt a remek történet. Azt akarjuk, hogy mindenki magáénak érezze ezt a csapatot, a sporton kívül is, miközben nem fogunk megfeledkezni a legelkötelezettebb szurkolóinkról sem, akik nélkül nem tartanánk ma itt.”

„Ahhoz, hogy ezt elérjük, unortodox módon kell gondolkodnunk, és remélem, pontosan ezt fogja mindenki látni a megújult, és modern identitással rendelkező Aston Martin Cognizant F1 Team-ben.”

