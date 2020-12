Az Aston Martin dobhatja a rózsaszín főszponzorát?

Lawrence Strollról nem mondható el, hogy nem mozgatott meg minden követ ahhoz, hogy sikeres csapatot hozzon létre a Force India alapjain, a csapat történetének első dupla dobogós helyezését érte el, Sebastian Vettel szerződtetése pedig ismét a komoly szándékaikról tanúskodik.

A csapat 2017-ben, tehát még Force Indiaként kezdett el pinkben versenyezni az osztrák BWT érkezésével, tavaly a Sport Pesa révén egy kis extra kékkel is kiegészült a festés, de jövőre az Aston Martin hivatalos érkezésével valószínű, hogy a csapat a hagyományos British Racing Greenre, vagy a sportautó kategóriában most is használt neonzöld festésre vált.

A BWT eredetileg nem is a Force India főszponzora lett volna, 2016 végén még előrehaladott tárgyalásokat folytattak a Mercedesszel, olyannyira, hogy el is készült egy látványterv rózsaszín első szárnnyal és egyéb elemekkel.

Arról nem volt szó, hogy pénzügyi gondok miatt ne jött volna végül össze az üzlet, ugyanis a BWT sajtóhírek szerint kész volt akár 50 millió eurót is fizetni, azonban a Daimler nem akart egy teljesen rózsaszín autót, a BWT pedig nem volt elégedett a kompromisszumos festéssel.

A teljesen pink autó azonban nem csak a Daimlernek lehet kényelmetlen, a márka megújulását hirdető Aston Martin Forma-1-es csapat sem biztos, hogy ezzel a komolynak azért nehezen vehető fényezéssel képzelné el magát jövőre.

A Motorsport-Total.com értesülései szerint ezért az Aston Martin már előrehaladott tárgyalásokat folytat egy új főszponzorral, nevezetesen az amerikai Cognizant számítástechnikai vállalattal.

Arról egyelőre nincs információ, hogy a Cognizant érkezése automatikusan jelentené a BWT távozását is.

