Az AlphaTauri nagydíjanként 1.5-2 millió dollárt veszít

Nemrég a MotoGP főnöke mondta azt, lehetséges, hogy idén egyáltalán nem lesz futam, de túl fogják élni, és pénzügyileg is támogatják a csapatokat. A Forma-1-ben bonyolultabb a helyzet, mert messze nagyobbak a költségek.

Az F1 nem akarja elengedni azt a lehetőséget, hogy idén rajthoz álljanak, legalább pár futam erejéig. Az a verzió, amiről a Liberty Media beszélt, vagyis a 15-18 futamról, egyre valószínűtlenebbnek tűnik. A vezetők már a zárt kapus megoldást is komolyan veszik.

Folyamatosak a tárgyalások a felek között, és sorra jönnek a különböző szabályváltozások, hogy csökkentsék a költségeket. Azt azonban nem tudni, hogy mikor versenyezhetnek újra, és a McLaren főnöke, Zak Brown azt mondta, 4 csapat is kiszállhat, ha nem hoznak drasztikus döntéseket.

A jövőre bevezetésre kerülő 175 millió dolláros költségvetési sapka minimum 150 millióra fog csökkenni, de más megszorítások is lehetnek. A csapatok és a sport mindeközben megkezdte a kényszerszabadságolásokat, és a fizetéscsökkentések bevezetését.

Franz Tost a Motorsport-Total.com kérdésére elárulta, hogy minden egyes kihagyott futammal 1.5-2 millió dollárt veszítenek. A bevételük pedig igencsak megcsappant azzal, hogy nem versenyezhetnek. A csapat főnöke úgy fogalmazott, ha júliusban újra pályára gurulhatnak, annak rendkívül tudna örülni, de ha semmi sem történik az év végéig, az egy nagyon kritikus helyzetet teremthet.

Daniil Kvyat, AlphaTauri, Pierre Gasly, AlphaTauri with the team and the AlphaTauri AT01

Fotó készítője: Red Bull Content Pool