Az AC Milant is megjárt szakembert igazolt a Ferrari

Giorgetti az AC Milan előtt az olasz RSC Media Group sportrészlegének kereskedelmi igazgatója volt, a Ferrarinál az lesz a célja, hogy az istálló kereskedelmi növekedését biztosítsa és hosszútávú kapcsolatokat építsen ki a márka minden, sporttevékenységüket támogató szponzorával.

„Megtiszteltetés a Ferrarihoz csatlakozni, de ez ugyanakkora felelősséggel jár, mint izgalommal. Az izgalom a remek lehetőségek révén érkezik, melyeket a szponzorainkkal együtt valósíthatunk meg, a felelősséggel pedig a Ferrari történetének és örökségének tartozom, valamint mindenkinek, aki szenvedélyesen szereti a márkát.”

A Ferrari a héten közölte 2022-es pénzügyi évre vonatkozó eredményeit, amely alapján a gyártó 18,5%-kal több autót szállított le, mint 2021-ben, míg a nettó bevételeik ötmilliárd euró felé emelkedtek (ez 19,3%-os növekedés), míg a nettó profit 939 millió euró volt.

Magának a csapatnak 11%-kal nőttek a szponzori, kereskedelmi és márkajogi bevételeik, amit főleg a Forma-1-ben való javuló szereplésüknek tud be a cég. A csapat, amelynél a télen Mattia Binottót Frederic Vasseurt, jövő kedden, Maranellóban mutatja be idei autóját, melynek már a nevét is tudjuk.