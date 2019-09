A Williamsnek sokba került a tavalyi visszaesés

A Williams az ötödik helyről a tizedikre esett vissza és ez egyben a bevételek jelentős visszaeséséhez is vezetett. Emellett a brit istálló elvesztette a Lance Stroll és Szergej Szirotkin szerepeltetéséből járó bevételeit is, valamint a Martini szponzorációjából származó pénzt is. Ugyanakkor a ROKiT-tal kötött szponzorációs, és a Robert Kubicával érkező Orlen bevételeivel gyarapodott a csapat.

Összességében az F1-es csapat 46,3 millió font bevételt könyvelt el a január-június időszakban, szemben a tavalyi 60,7 millió fonttal, és ez 16,8 millió font adózás, kamatok, értékcsökkenés leírás előtti veszteséget jelent, míg tavaly ugyanebben az időszakban még 0,2 millió font profitot termelt. Az F1-es adatokat részben kozmetikázta a Williams Advanced Engeneering testvérvállalat javuló teljesítménye, amely 21,5 millió fontról 30,9 millióra növelte bevételeit. Az anyavállalat Williams Grand Prix Holdings összesített bevétele 82,6 millió fontról 77,8-ra eset vissza, míg az adózás előtti vesztesége 2,7 millió fontról 18,8 millióra nőtt.

"A pénzügyi eredményeink az F1-es tevékenységeink kihívásokkal teli félévét tükrözik, de a Williams Advanced Engeneering folyamatos növekedését is mutatják" - jelentette ki a csoport ügyvezetője, Mike O'Driscoll. "Az F1-es pénzügyi eredmények pedig a tavalyi konstruktőri bajnokságban elért helyezésünket és az ezzel járó pénzdíjak visszaesését mutatja. 2018 első félévéhez képest volt egy összesített visszaesés a szponzorációs bevételek terén is, de jelentős a ROKiT-tal és az Orlennel kötött partnerségi megállapodás is."

És bár a Williamsnek az F1-ben idén is kemény éve van, van pár pozitív jel. "Noha ismét nehéz szezonunk van a pályán, a javulás jeleit lehet észlelni, továbbra is felkeltjük partnerek érdeklődését, mint az egyik legrégebb a Forma-1-ben szereplő alakulat" - mondta az ügyvezető, aki annak ellenére is magabiztos, hogy a Williams F1-es bevételei az idei eredmények alapján sem lesz fényes. "A Forma-1 vezetőségével és a Liberty Mediával folytatott tárgyalások a 2021-től kezdődő folytatás kapcsán eredményesek voltak, és amikor véglegesítik a szabályokat, az nagy lehetőséget nyújt a Williams számára a pénzügyi feltételek kiegyenlítésére."

