A Williams elismeri, nem könnyű szponzort találniuk a Forma-1-ben

Claire Williams csapata egyre több kritikát kap. Ez főként a helyettes csapatvezetőt érinti, de Williams lánya kitart, és nem mond le. Egy korábbi interjújában elmondta, az apja nagyon támogató vele szemben, így biztosan nem adja át a helyét.

A csapat az elmúlt években nagyon gyenge teljesítményt nyújtott. Az abszolút mélypont tavaly következett be, amikor mindössze 1 pontot szereztek, és azt is úgy, hogy a kaotikus Német Nagydíjon sokan kiestek, valamint a két Alfa Romeo büntetést kapott.

Az alakulat, mely a ROKiT anyagi támogatását élvezi, Nicholas Latifi szerződtetésével is szerzett új támogatókat. Sőt, nemrég Roy Nissany is csatlakozott az alakulathoz, mint tesztpilóta. Az izraeli pilóta is hozott magával szponzort.

Erre szükség is van a csapatnak, mert a mezőny végén még nehezebb támogatókat találniuk. Williams lánya szerint egy egészséges, ésszerű költségvetéssel rendelkeznek 2020-ra, ami által képesek lehetnek előrébb lépni.

„Mindannyian ismerjük a helyzetet, és nem hiszem, hogy bármelyik csapat is nagyon könnyűnek találná a szponzorpiacot a Forma-1-ben. Az üzleti modellünk valóban erősen támaszkodik a szponzorációra, és ez soha nem könnyű. Ez az elmúlt évtizedekben sem volt az, de továbbra is sikerült megtalálnunk egy egészséges költségvetést, amivel az év során megtehetjük azt, amire szükségünk van.”

Williams hangsúlyozta, azzal, hogy eladták a többségi részesedésüket az Advanced Engineeringben, melynek bevétele az F1-es csapathoz kerül, növelték a költségvetésüket. Ez volt az eredeti cél, így nincs miért aggódniuk.

