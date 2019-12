A Toro Rosso példás munkát végzett 2019-ben: pénzügyi mérleg

Vállalták, hogy segítik a Honda fejlesztési munkáját 2018-ban, ez a döntés pedig az idei évre valóban kifizetődött. Persze igazán sokat az „anyacsapat” profitált a dologból, hiszen ők szereztek három futamgyőzelmet is az év során, ugyanakkor a Toro Rossónak sincs oka szomorkodásra.

Még több F1 hír: Mennyibe került a Williamsnek a 2019-es év a Forma-1-ben?

Németországban és Brazíliában két, pontszerzés szempontjából erősen sikerült, ugyanakkor vitathatatlanul szerencsés hétvégét követően végül egyenesen a konstruktőri tabella 6. helyéig repült a csapat, beállítva ezzel eddigi legjobb eredményüket 11 évvel ez előttről.

Bár a második turbó korszakban stabilan hozták a szezon végi 7. helyeket - négy egymást követő évben is ott fejezték be a szezont -, a Honda érkeztével 2018-ban egészen a 9. helyig csúsztak vissza. A tabella mellett a helyzet komolyságát jól szemlélteti, hogy kizárólag az iszonyatos mélyrepülésben lévő, már-már külön ligában és ott is egyedül játszó Williamst utasították maguk mögé.

Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images

Még az a Racing Point is több pontot szerzett náluk, ami a Force India felvásárlásával kvázi a szezon közben jött létre. A névváltás miatti kizárást és az addig összegyűjtött pontjaik lenullázását követően bár meglehetősen stabil alapokkal és jó autóval szállhattak harcba, a pontvadászatban mégis 12 futamos hátrányban voltak mindenki máshoz, így a Toro Rossohoz képest is.

Ezek tükrében a parádés eredmény az idei konstruktőri 6. hely. Ha megnézzük, hogy a költségvetést a megszerzett pontokra bontva ki végzett jobb munkát az alsó házból, akkor pedig azt láthatjuk, hogy messze a Toro Rosso költött a legkevesebbet.

Minden megszerzett pontjuk 1.82 millió $-ba került, ettől pedig még a hagyományosan hatékonyan dolgozó Racing Point is elmarad a maga 2.12 millió $-os arányával, hogy a többieket már ne is említsük. Persze nem szabad megfeledkeznünk a Red Bull Technologiesról, arról a vállalatról, amelyen keresztül a szabályok adta kereteken belül persze technológiákat és komponenseket oszthatnak meg az anyacsapattal, ez pedig azért jócskán árnyalja a képet - írta a Racefans.

Car of Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 with rear sensors Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A 2020-as évre becsült bevételek szempontjából pedig a jó eredmény ugyanakkor kifejezetten jól jött, 15 millió $-os többletet várhat a csapat, ami jól ellensúlyozza azt a kisebb gödröt, amibe a Honda csatlakozását követő nehézségek miatt került a csapat az előző szezonban.

További három bevételi forrása a Red Bull Racing (akik a következő évről Alpha Taurira keresztelik át a csapatot) és a hozzá kapcsolódó márkák, a Honda (az erőforrásokkal és némi pénzzel járulnak hozzá a költségvetéshez), a Moose (egy thai cider, Alexander Albon révén érkezett szponzor, ami viszont át is került a nagy csapathoz a Pierre Gaslyval történt helycsere után) illetve az olyan régi támogatók, mint a Casio és az Acronis. Ez utóbbi viszont Daniil Kvyathoz köthető.

A csapat létszáma is jelentősen növekedett a 2018-as szezon során mind Faenzában, mind a Bedfordban található aerodinamikai központban, még a közelgő 2021-es szabályváltoztatások ellenére is, amelyekkel valószínűleg nagyobb hangsúly kerül majd a komponensek és technológiák megosztására.

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

A csapat a váltót és néhány egyéb alkatrészt jelenleg is a nagy csapattól szerez be a már említett Red Bull Technologies-on keresztül, ez a trend pedig várhatóan a jövőben is folytatódik majd. A másik oldalról nézve a dolgokat a változások éppúgy felfoghatók kiváltó okként is.

A közelmúltban az FIA és a csapatok között létrejött megállapodás nem csak azt tette világossá, hogy jelentősen megváltozik az autók külleme és ami még fontosabb, az aerodinamikára vonatkozó szabályok, de a költségsapka is bevezetésre kerül.

Ennek tükrében nem meglepő, hogy azok a csapatok, ahol rendelkezésre állnak a megfelelő források, igyekeznek annyi fejlesztési munkát elvégezni – ami persze rengeteg pénzbe kerül -, amennyit csak lehet, hogy minél felkészültebben várhassák az új érát. Az istálló szerint egyébként jelenleg a „három nagy” költségvetése meghaladja az évi 500 millió €-t, nekik pedig ennek csak kevesebb, mint harmada áll rendelkezésükre, így egyszerűen nincsenek abban a helyzetben, hogy velük felvegyék a versenyt. Persze a vezetőség szerint nem is ez a Toro Rosso célja.

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak adott otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit.