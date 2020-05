A Renault is reagált a koronavírusra, az alkalmazottai nagy részét szabadságra küldte

Jelenleg minden Forma-1-es csapat cashflow-problémákkal küszködik a versenyzés hiánya miatt, ezért számos csapat úgy döntött, hogy igénybe veszik a kormány támogatási programjait.

A Renault pénteken jelentette be, hogy ők is igénybe veszik a segítséget, és az enstone-i dolgozóinak többségét szabadságra küldték. Bár a kormány segítségének maximuma havi 2500 font, viszont a Renault biztosította a dolgozóit arról, hogy kipótolja az összeget, hogy továbbra is megkapják a fizetésük 80 százalékát.

A francia autógyártó által kiadott közleményben ez áll:

„A Renault Sport Racing úgy döntött, hogy utólagosan igénybe veszi a kormány segítségét. Április 1-től az enstone-i személyzet nagy részét szabadságra küldjük május 31-ig. Ezt a dátumot felül fogjuk vizsgálni az aktuális szituáció fényében.”

„Abban is megegyeztünk, hogy ha az adott alkalmazott fizetésének nem éri el a 80 százalékát a kormány segítsége, akkor azt kipótoljuk minden csapattag számára. Az aktív személyzet fizetését, beleértve a menedzsmentet is, ugyanakkora mértékben csökkentjük.”

A viry-i motor-főhadiszállásán a Renault abban egyezett meg, hogy 12 hétre részmunkaidőben alkalmazza a dolgozóit.

„Ezt az időperiódust csökkenthetjük vagy növelhetjük a szituációtól függően. A döntést az alkalmazottaink reprezentánsaival együtt hoztuk meg, és egy szolidaritási megállapodást támogattunk, amely megvédi a vállalatunkat és a dolgozóinkat.”

Esteban Ocon, Renault F1 and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team reveal the livery of their Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

„Az olyan tevékenységek kapcsán, amelyeket nem érint az FIA általi leállítás – mint a Formula E-t és az ügyfélversenyzést – a munka folytatódni fog az egészségügyi körülményektől és a vállalat szükségleteitől függően.”

Cyril Abiteboul, a Renault csapatfőnöke és a Renault Sport ügyvezető igazgatója így nyilatkozott a helyzetről:

„A nagyon nehéz emberi és egészségügyi körülmények következtében, és a Franciaországot és Angliát is érintő lezárások fényében, amely a legtöbb nagydíjrendező országot is érinti, még nem tudjuk, hogy a történések milyen hatással lesznek a sportunkra.”

„Éppen ezért minden rendelkezésünkre álló intézkedést meg kell ragadnunk azért, hogy a bizonytalanság periódusában a lehető legjobban reagáljunk az inaktivitásra, miközben megvédjük a teljes csapatunkat, amelyet az utóbbi négy évben felépítettünk.”

