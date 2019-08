A Red Bull mindössze 750 ezer eurót költött Verstappenre: és a többiek?

A statisztikát a business-sport.es lapnak köszönhetjük, akik egy remek kimutatással álltak elő, mely alapján láthatjuk, hogy a Red Bull 2001 óta a versenyzői akadémiáján belül mennyi pénzt invesztált a tehetségeibe, akik közül csak nagyon kevesen juthattak el a Forma-1-ig. Dietrich Mateschitz az akadémia alappilléreként pontosan emiatt hozta létre a Toro Rosso F1-es istállót, ahol korábban olyan versenyzők kaptak lehetőséget, mint Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen és Carlos Sainz Jr.

Az akadémia legsikeresebb tagja minden kétséget kizáróan Vettel, aki 2010 és 2013 között négy címet nyert a Red Bullal, de Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója Verstappent tartja az eddigi leggyorsabbnak, legjobbnak és legösszetettebb pilótájuknak, aki azonban még nem kapott egy olyan autót, mellyel a címért harcolhatna, de még mindig esélyes arra, hogy minden idők legfiatalabb F1-es bajnoka legyen.

Ricciardo is kiemelt helyet foglal el a listán, akire a Red Bull az akadémia ideje alatt közel 6 millió eurót költött. Az ausztrál a HRT-vel mutatkozhatott be a sportban, majd a Toro Rossónál folytatta tovább, ahonnan pedig a Red Bull Racinghez került. Ez például Sainz számára nem adatott meg, mert kétszer is mást választottak a helyére. A spanyol szponzorálására költöttek a legtöbbet az évek alatt, ami 9.3 millió eurót jelent.

Pierre Gasly esetében ez 8.2 millió euró, akit nemrég rendeltek vissza a Toro Rossóhoz. A helyét az újonc Alexander Albon veszi át. A thai támogatási összege az egyik legnagyobb ezzel a 8.6 millió euróval, de Mikhail Aleshin (8.9 millió) még többe került, és még mindig nem kapott aktív szerepet a királykategóriában, szemben például a programba visszatért Brendon Hartleyval (6.7 millió), bár az új-zélandi nem sokáig élvezhette ezt a szerepet.

Egyelőre Daniil Kvjat (5.3 millió) tűnik a legnagyobb visszatérőnek, még akkor is, ha a több pontja és a dobogója ellenére Albon kapta meg a Red Bull-Honda ülését Gasly helyén. A legjövedelmezőbb üzlet Verstappen nevéhez fűződik, mivel az F1-es bemutatkozása előtt mindössze 750 ezer eurót költöttek rá, ami messze kevesebb, mint a listán szereplők esetében. Igaz, a Red Bull később csapott le a hollandra, és nem sokkal később már királykategóriás ülést adott neki. A statisztika szerint a Red Bull 2001 óta 82 versenyző mögé állt be az akadémiája részeként, akikre összesen valamivel több mint 190 millió eurót költöttek.

TOP - Red Bull Akadémia

Max Verstappen: 750.000 euró

Sebastian Vettel: 4.800.000 euró

Daniil Kvjat: 5.300.000 euró

Daniel Ricciardo: 5.900.000 euró

Brendon Hartley: 6.700.000 euró

Michael Ammermüller: 7.850.000 euró

Pierre Gasly: 8.200.000 euró

Alexander Albon: 8.650.000 euró

Mikhail Aleshin: 8.900.000 euró

Carlos Sainz Jr.: 9.350.000 euró

