A rajtrácson nem lesz aktív 2023-ban Ricciardo, de azon kívül egyre inkább

A veterán pilóta a 2023-as Forma-1-es rajtrácson nem lesz ott, miután a McLaren dobta őt Oscar Piastri kedvéért. Ehelyett a Red Bull harmadik pilótája lesz, amivel több szabadidő jár a 2022-ben a negyedik legnagyobb fizetést kapó ausztrálnak, amivel saját brandjét építheti.

A Sport Business Journal szerint például ő lesz a Hulu egy új sorozatának a producere, ami a lap szerint „a Tőrtetől Forma-1-es változata kíván lenni.” Emellett egy másik „A Forma-1 világához kapcsolódó, de nem hagyományos szakértői” TV-s szerep is képben van nála.

Ügynökei, Nick Thimm és Roman Di Somma, miután a Drive To Survive sikerét követően Ricciardo népszerűsége robbanásszerű emelkedésnek indult az Egyesült Államokban, azon vannak, hogy a pilóta ruházati márkáját, a Ric3-t és borászatát, a DR3 Wines by St Hugót is népszerűsítsék, mivel a tengerentúlon sikeresek és a világ többi részére is el kívánják juttatni őket.

Ricciardo szponzorai között ott van a Beats by Dre, az EA Sports, de folyamatosan igyekszik növelni ügyfelei listáját. Új szerepköre a Red Bullnál a promóciós és marketingeseményeken való részvételt is magában hordozza az Egyesült Államokban. Nem minden versenyhétvégén lesz tehát ott 2023-ban, de azt már előre kijelentette, hogy Las Vegasba el kíván menni.

„Bár idén a versenyzés nem igazán ment úgy, ahogy szerettük volna, a kereskedelmi portfoliója még sosem volt ilyen nagy. Miközben a pályán nehézségei akadtak, addig kereskedelmi, marketing és képviseleti szempontból a csúcsra jutott” – mondja az ausztrálról Thimm.

„A Red Bull Racing sosem titkolta, hogy az Egyesült Államok egy kiemelt piac a számukra és a ruházati cégének, valamint a borászatának ügyfeleitől érkező adatok alapján egyértelmű, hogy Amerika imádja Daniel Ricciardót.”