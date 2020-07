A Mercedesnek komoly marketingprofitról kell lemondania

A McLaren a Forma-1 csapatai közül talán az, akik a legjobban érintett a koronavírus-járvány miatti több hónapos leállás, hiszen több különleges intézkedést kellett megtenniük, hogy biztosíthassák a csapat és a gyártó működését.

A csapatfőnököknek az Osztrák Nagydíj hétvégéjén körkérdést tettek fel, tekintve, hogy a költségvetési plafon bevezetése egyre közelebb kerül, és ez komoly hatással lesz a gyári csapatok pénzügyeire, ahogy Toto Wolff is rávilágít például, a Mercedes kőkemény áldozatot jelent a sorozat fenntarthatóvá tétele:

„A mi helyzetünk kicsit más, mint a McLarené, mert a McLaren befektetőinek futnia kell most a pénzük után, de a Mercedesnek és a partnereinknek is remekül megtérül a Forma-1, elvégre ez az egyik legjobb marketingplatform a világon.”

Még több F1 hír: A McLarenhez újabb befektetők érkezhetnek a jó formájukat követően

„A saját befektetésünk hússzorosát kapja vissza a Mercedes és partnerei ezen a vonalon, így marketingszempontból mindig is volt értelme ennek. De most egy új szempontot is figyelembe kell majd vennünk a költségvetési plafonnal.”

„Minekünk most remekül fut a szervezetünk, szóval ahogy Zak is utalt rá, komoly fejtörés lesz majd az átszervezés és az, hogy az eredménykimutatásaink eleinte hiányt fognak mutatni – nem nagyot, de hiányt -, szerencsére ez majd átmegy pozitívba és ez a sportág fenntarthatóságának szempontjából igen fontos.”

„Szerintem azt már tudjuk, hogy vannak tulajdonosok és részvényesek, akik tényleg a sport szeretete miatt érkeztek a Forma-1-be, és mások, akik a marketinglehetőségekért vannak itt, a mi részünkről, ahogy minden más cégnél is, a fontos az, hogy profitunk legyen, ha ez megvan, akkor többen akarnak részesedést a csapatokból és a Forma-1-ből magából, ami egy igen komoly üzleti csomag és mi – akármennyire is nehéz lesz átszervezni magunkat – már várunk arra, hogy jövedelmező projekt legyünk.”

Lewis Hamilton és az első méterek a 2020-ra tervezett W11-es versenygéppel, ami a 7. világbajnoki címet jelentheti a brit rekorder és a német világbajnok csapat számára.

Ajánlott videó: