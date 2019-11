A McLarent is megdöbbentette a Rich-ről szóló híresztelés

A Rich Energy még csütörtökön posztolt a mikroblogra, a tweet egy új üzlet lehetőségéről számolt be szűkszavúan, a bejegyzéshez a hashtagek közé pedig bekerült a McLaren és a Renault is. A Haas egykori főszponzora az üzlet lehetőségét valamiért egy haasos paddock fotóval illusztrálta a Twitteren.

Azonban pénteken a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown azonnal cáfolta, hogy tárgyal, vagy hogy tárgyalni akar William Storey-val, a Rich vezetőjével bármilyen szponzorációs megállapodásról. "Egyáltalán nem. Ezt a tweetet elküldték nekem is, nyilvánvaló, hogy a fickó szeretné felhívni magára a figyelmet. Nem beszéltem velük, és nem is fogok. Ez csak egy próbálkozás a nyilvánosság felé" - mondta Brown határozottan az energiaitalgyártó cég bejegyzéséről.

Ugyanakkor azt nem tagadta, hogy a McLaren a közeljövőben bővíteni kívánja a szponzorok körét, miután várhatóan megszűnik a brazil Petrobrasszal kötött megállapodása. Azt is tisztázni kívánta, hogy a csapat egyik szponzora, a Huski Chocolate és az Alfa Romeo között létrejött egyszeri, az Egyesült Államok Nagydíjra kötött megállapodása sem ok a Rich felbukkanására. "Hosszú távú szerződésünk van velük, és Fonn Rausing (az Alfa társtulajdonosa) és a Huski tulajdonosa honfitársak, és most együtt is üzletelnek" - magyarázta Brown.

