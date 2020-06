A McLaren jogi lépéseket eszközöl a 'sürgős” refinanszírozás biztosítása érdekében

A McLaren még az év elején kért egy 150 millió font összegű kölcsönt a kormánytól, de azt nem kapták meg, mondván, hogy nem feleltek meg a kritériumoknak. A McLaren szóvivője elmondta, a vállalat nem tudott érdemben hozzászólni az ügyhöz, mivel folyamatban lévő jogi eljárásokról van szó.

A vállalat egy közelgő likviditási hiánnyal nézhet szembe, mely szerint nem később, mint július 17-ig új források bevezetésére lesz szükség. A McLaren a gyárával és a történelmi autóival szeretné fedezni a kölcsönt.

A befektetők egy csoportja szerint azonban a McLaren Technológiai Központot és annak gyűjteményét már 2017-ben biztosítékként alkalmazták. A bírósági iratok szerint a kötvény, melynek részletei a bírósági eljárás tárgyát képezik, több mint 650 millió font értékű finanszírozást eredményezett a vállalkozás számára.

Az íratok arra is rámutatnak, hogy korábban egy 130 millió font összegű hitelmegállapodásról is szó volt. A dokumentumok részleteiből az is kiderül, hogy a McLaren részvényesei további 291 millió fontot injektáltak az üzletbe ez év márciusában. Ennek a célja az volt, hogy elegendő likviditással rendelkezzen a csoport az üzleti terv finanszírozásához.

Részét képezi annak az 500 millió fontnak, amit a részvényesek fektettek be a McLarenbe az elmúlt 18 hónapban. A McLaren szerint ezt most a koronavírus okozta gazdasági helyzet miatt kellett felhasználniuk.

A meglevő kötvénytulajdonosok egy része elégedetlen a tervvel, ami a véleményük szerint aláássák a saját hiteleik biztonságát. Az elmúlt héten a McLaren egy gyorsított meghallgatáson vett részt annak megállapítása érdekében, hogy folytatódhat-e a javasolt refinanszírozás, amire a jövő héten kerül sor.

A McLaren a dokumentumokban azt mondja, hogy a világjárvány súlyos helyzetet okozott a csoport pénzforgalmában. A világjárvány nagyságrendje és annak hatása gyorsan nyilvánvalóvá vált a (McLaren) csoport vezetőségében, ami szintén a dokumentumokban olvasható. Ez pedig jelentős és káros hatással van a csoport kereskedelmi teljesítményére.

A McLaren még az elmúlt hónapban jelentette be, hogy 1200 munkahellyel megszüntetésével kívánja csökkenteni a károkat, biztosítván azt a 280 millió fontot, ami elegendő lehet a csoport működéséhez 2021-re. A kötvénytulajdonosok megbízottjai közben alternatív refinanszírozási megállapodást javasoltak. Érdemben erről egyelőre nem született döntés.

