A McLaren elismeri, a top-csapatok jobbak náluk, a felső limit még nem hozza őket erre a szintre

Csütörtökön ismét összeülnek a csapatok, az FIA és a Liberty Media, hogy döntést hozzanak a költségvetési sapka felső határáról, valamint rövid távon megakadályozzák a súlyos gazdasági problémákat, mert nem biztos, hogy mind a 10 csapat a rajtrácson fog maradni.

A McLaren azonban elismeri, önmagában az alacsonyabb költségvetési sapka, legyen az 150, 125, vagy 100 millió dollár, még nem jelenti azt, hogy a top-csapatok szintjén lehetnek. A britek szerint ehhez nekik is szintet kell lépniük.

„A három legjobb csapat egyszerűen jobb munkát végez. Jobb szervezettel rendelkeznek. Emellett hatékonyabbak, jobb az infrastruktúrájuk, és a módszertanaik is jobbak. Egyszerűen egy jobb módszerrel rendelkeznek az együttműködések végrehajtásához.”

„Ez pedig egyszerűen egy olyan dolog, ahol feljebb kell lépnünk, független a költségvetési korlátozásoktól, és a szabályok időzítésétől. Ez arról is szól, hogy hogyan közelítem meg mindezt a csapattal.”

„Fontos, hogy magunkra összpontosítsunk, és tudjuk, hogy még mindig sok van hátra addig a pontig, szóval javulnunk kell. Foglalkoznunk kell ezzel. Ez az, amit közösen csinálok a csapattal, és ismét elmondom, hogy elégedett vagyok a már megtett lépésekkel, ugyanakkor még mindig sok tennivalónk van.”

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

A Formula E első embere egy 75 millió dolláros költségvetési sapkát ajánl a Forma-1-nek, ami még az egyelőre hihetetlennek tűnő 100 milliós limittől is messze van. Seidl azonban úgy véli, hogy a 100 milliós limit ideális lehet.

„Nyilván könnyű ezt úgy kijelenteni, hogy nem Alejandro (Agag) futtatja a bajnokságot. Úgy vélem, a 100 millió dolláros limit egy jó számot jelent a Forma-1-ben szereplő csapatoknak, és magának a sportnak. Ez az, amit látni akarunk.”

„Fontos, hogy a Forma-1 továbbra is a leggyorsabb autókkal rendelkezzen, és a bajnokságot technológiai szempontból is élenjárónak tekintsék. Ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy ez a 100 millió dolláros költségvetési határral is lehetséges lenne.”

„Egyelőre nincs határozott döntés arról, hogy mi lesz a pontos felső korlát, de azt hiszem, világos, hogy ez minél alacsonyabb, annál inkább hatással lesz a csapatok jövőjére. Ebben a pillanatban nem lenne helyes a fejleszámolásokról beszélnünk.”

„Továbbra is a belső szempontok alapján kell mindezt elemeznünk, de mindenekelőtt az a fontos, hogy meghozzuk a döntést a költségvetési felső határáról, annak jövőbeni meghatározásáról.” - tette hozzá Seidl.

