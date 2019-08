A McLaren egyre több széria felé nyit a Forma-1 mellett

A McLaren az utóbbi években nagyon mélyre került, és sorra hagyták el a nagyobbnál nagyobb támogatók az istállót. Ez természetesen minden szempontból érzékenyen érintette a legendás csapatot, melynek a Hondával való szakítása miatt is mélyen a zsebébe kellett nyúlnia. A részvényesek azonban kitartottak, és hisznek a projektben.

Még több F1 hír: A McLaren elismeri, több pénzt is költhetett volna a fejlesztésekre

A csapat nemrég jelentette be, hogy az IndyCarban is autót fog indítani, nemcsak a legendás Indy 500-as versenyen. Zak Brown számára ez egy régi cél volt, mert tudja, hogy az amerikai piac sokat hozhat a konyhára, különösen akkor, ha sikeresek lesznek. A vezetőség ennek tudatában is döntött úgy, hogy belevág a kalandba, ami azonban nincs negatív hatással az F1-es programjukra.

„Az IndyCarba való visszatérés lehetővé teszi számunkra, hogy további kereskedelmi lehetőségeket kínáljunk a partnereinknek egy olyan fontos piacon, melyen az F1 még nem tört be arra a szintre, amiről azt gondolom, hogy végül meg fog történni.” - kezdte Brown, a McLaren első embere, aki nagyon várja már a jövő nagy projektjeit a márkánál.

„Arról van szó, hogy megkülönböztetjük magunkat a versenytársaktól, ezzel további erőforrásokat adunk hozzá az F1-es csapatunkhoz. Ennek lesz és már volt is hatása. Ez azt jelenti, hogy jobb helyzetben vagyunk a sportba lépő partnerek szempontjából. Vegyük például az Arrow Electronics céget, mely az IndyCar csapatunk főtámogatója, és egyúttal nagyon fontos partnere is az F1-es alakulatunknak.”

„Az F1 midig is a motorsport csúcsa lesz, a McLaren Racing számára is. Ennek ellenére a versenyzés a DNS-ünkben van, és régóta állunk rajthoz a motorsport más formáiban is. Egy nagyszerű GT-programunk van a McLaren Automotive-val, most pedig ott leszünk az IndyCar-ban, és a jövőben lesznek még más lehetőségek is.”

„Ha úgy gondoljuk, hogy az adott lehetőség illeszkedik hozzánk, a márkánkhoz, és az kiegészíti az F1-es csapatot, valamint sikert eredményez kereskedelmi szempontból is, nemcsak a pályán, akkor nyitottak vagyunk.” - zárta le Brown, aki a háttérben folyamatosan azon dolgozik, hogy a McLaren több lábon álljon a motorsportban.

Videón Fernando Alonso nagy tesztje Namíbiából, ahol meg kellett küzdenie a magasabb dűnékkel, mely egy teljesen új tapasztalat volt számára.