A Liberty „nem aggódik” az F1 pénzügyi helyzete miatt, az óriási veszteségek ellenére sem

A Liberty Media pénteken adta ki a negyedik negyedéves, és azzal az éves pénzügyi beszámolóját is, amiből kiderült, hogy az F1 bevétele 2019-hez képest 44%-kal csökkent 2020-ban, és 386 millió dollárral csökkent a bevétele a sportnak, amit szétoszthatott volna a csapatok között.

Maffei szerint a sport pénzügyi mutatója 2021-ben már egyértelműen javulhat, mivel reményei szerint visszatérhetnek majd a nézők a lelátókra, és az ingyen beugró helyszínek helyett ismét versenyszervezési díjakat vetnének ki.

„Szerintem az F1-nek nagyon erős pénzügyi alapjai vannak” – mondta Maffei egy, a Wall Street elemzőivel folytatott beszélgetésén. „Szerintem a megállapodásainkba foglalt működési költségeket tartjuk, szóval egyáltalán nem aggódok.”

Maffei ugyanakkor elismerte, hogy még ha vissza is térhetnek majd a nézők idén a pályákra, korlátozásokra így is számítani kell majd, ami csökkenti majd versenyszervezők bevételeit is.

„Valószínű, hogy több változatunk is lesz a szurkolók részvételével kapcsolatban. Nem hiszem, hogy hirtelen a teljesen zárt kapuról a teltházra válthatunk majd, valamilyen fokozatosságra lesz szükség.”

„Azzal kapcsolatban már optimistább vagyok, hogy ahogyan haladunk az év vége felé, úgy elérhetjük majd a kapacitásunk 100%-át. Szerintem a versenyszervezőktől származó bevételek még továbbra is alacsonyak lesznek, különösen, ha összehasonlítjuk azt egy, a járvány előtti évvel.”

„Nem tudunk még előre megjósolni semmit, mert még minden nagyon képlékeny, de az biztos, hogy a járvány még a 2021-es szezont is érinti, hogy pontosan mennyire, még meglátjuk.”

Maffei abban azonban biztos, hogy az F1 TV közvetítésekből származó bevételei újra elérik majd a „normális” szintet, miután a tavalyi szezon az előre tervezettnél kevesebb, 17 versenyből állt.

„Normális mértékű bevételekre számítunk a közvetítési jogokból, a 23 versenyesre tervezett versenynaptárunk miatt. Ugyanakkor nem látunk a jövőbe, hogy hogyan alakul a járvány. A célunk az volt, hogy veszteségeinket 2020-ban nyeljük be, és 2021-nak már úgy kezdjünk neki, hogy minden a lehető legnormálisabb legyen.”

„A jövőre nézve, az új Concorde megállapodásunkkal képesek leszünk növelni a sport jövedelmezőségét. Az, hogy ez már 2021-ben megtörténik-e, még nem tudom, ez függ a járványtól is, de a jövőre nézve leraktuk egy egészséges vállalkozás alapjait.”