A Liberty főnöke több mint 44 millió dollárt keresett 2019-ben

Maffei a Liberty Media elnökeként és vezérigazgatójaként a Forma-1 vezérigazgatójának, Chase Carey-nek a közvetlen felettese, és ő tekinti át a vállalat többi nagyobb befektetését is, többek között az Atlanta Braves baseballcsapatot és a Sirius XM rádiócsatornát is.

Maffei üzleti megállapodásait az ezen a héten megjelentetett közleményben lehetett elolvasni, amelyre a részvényesek éves, májusi meetingje előtt került sor.

Az elnök 2019-ben összességében 44.045.070 dollár kompenzációt kapott, ami átszámítva 14,1 milliárd forintnak felel meg. Az utóbbi évekkel összehasonlítva pedig ez egy szignifikáns növekedés, hiszen 2017-ben 19,8 milliót, 2018-ban pedig 20,1 millió dollárt kapott kompenzációként – vagyis egy év alatt az összeg több mint a duplájára nőtt.

Ebben az összegben már szerepel számos bónusz és részvény-opciók is. Az alapfizetése évente 5 százalékkal nő, amit 2014 decemberében írt alá 5 évre, és összességében valamivel több mint 1,1 millió dollárnyi összegnek felelt meg.

A Liberty egyértelművé tette, hogy Maffei a teljesítménye miatt tudott ennyit keresni tavaly.

„A kompenzációt kezelő bizottságunk megvizsgálta Mr. Maffei 2019-es teljesítményét, és jegyezte az erőfeszítéseit a Forma-1 stratégia kezdeményezései és a Sirius XM franchise kiterjesztése kapcsán.”

Chase Carey, Chief Executive Officer and Executive Chairman of the Formula One Group with Greg Maffei, President and CEO of Liberty Media and John Malone, Liberty Media Chairman

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images