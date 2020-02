A jogi fenyegetés ellenére marad a Mission Winnow a Ferrarin

A Ferrari február 11-én rántotta le a leplet a 2020-as autójáról, az SF1000-ről, azonban nem kellett sok idő ahhoz, hogy elkezdjenek viták kialakulni a vörösök autója kapcsán. A non-profit szervezet, a Codacons le akarja foglalni az SF1000-et, mivel szerepel rajta a „Mission Winnow” felirat, ami a Phillip Morris dohányvállalat kampánya.

A Codacons szerint a Ferrari ezzel megsértette a törvényeket ugyanis közvetett módon dohányterméket reklámoz, ami tiltva van.

A Phillip Morris pedig arról beszélt, hogy nem ez az első alkalom, hogy hasonló jogi fenyegetéseket helyeztek kilátásba. A cég nemzetközi alelnöke, Tomasso Di Giovanni nyilatkozott a témában a RaceFansnek.

„2019-ben hasonló panaszt nyújtott be ellenünk a szervezet, amelyet visszautasított a Trösztellenes Hatóság, mint nyilvánvalóan alaptalan vád.” – mondta Di Giovanni.

Amióta a Ferrari a 2018-as Japán Nagydíjon először használta a „Mission Winnow” feliratot, azóta számos alkalommal okozott problémákat a Phillip Morrisszal való partnerség. Tavaly a 21 versenyből csak 10-szer lehetett ott a Ferrari autóján a felirat.

És minden bizonnyal ez idén is így lesz. Ahogy Di Giovanni mondja, a Mission Winnow felirat a „kiválasztott versenyeken” lesz ott az F1 2020-as szezonjában.

„A Mission Winnow továbbra is a Scuderia Ferrari főszponzora. A 2020-as festésen pedig továbbra is ott lesz a Mission Winnow logója, a kiválasztott versenyeken pedig szerepelni is fog az autón.”

„A kezdeményezésünk sokakat kíváncsivá tett, sok empátiát és nyíltságot váltott ki, és ez továbbra is egy nyitott platform marad a dialógusok számára. Tudjuk, hogy sajnos sokaknak előre megállapított véleménye van erről, és ki is nyilvánították, hogy szerintük mik a valós szándékaink.”

„A nagy változások a nyitott, őszinte beszélgetéssel indulnak. A Mission Winnow-kezdeményezés célja a beszélgetésre való bátorítás, amely a pozitív irányba vihet. A Mission Winnow-n keresztül azt akarjuk, hogy a világ tudja, mik az ambícióink a jövőre nézve, hogy megosszuk a büszkeségünket, amelyet amiatt érzünk, hogy a PMI emberei milyen változáson mentek keresztül.”

„Miközben azt gondoljuk, hogy a kezdeményezésünk minden törvénnyel összhangban van, nem akarunk semmiféle vitát kialakítani a Scuderia Ferrarival folytatott partnerségünk kapcsán. Ennek megfelelően találhatunk alternatív módokat arra, hogy kifejezzük a támogatásunkat a Ferrari felé a 2020-as versenyeken.”

A Ferrarin kívül még a McLaren rendelkezik egy dohányvállalat támogatásával: a wokingi istállót a British American Tobacco támogatja, és az MCL35-ön a BAT Velo márkája található meg, amely egy olyan termék, amelyben van nikotin, de nincs benne dohány.

Egy újabb videós anyag a 2020-as F1-es szezonra tervezett Ferrariról, ami az SF1000 nevet kapta, készülvén az 1000. startra, mely egy nagyon fontos eseménye lesz az olaszoknak.