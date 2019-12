A Honda immáron a teljesítményre koncentrálhat a Forma-1-ben

A Honda az elmúlt két évben kiváló munkát végzett. A japánok nem akarták elhagyni a McLarent, de ha ezt nem teszik meg, talán még mindig abban a nagyon kilátástalan helyzetben lennének, beleértve a briteket is.

A gyártó sokat tanult a nehéz évekből, és a Toro Rossónál egy teljesen más rendszerben dolgozhattak. Az olaszok abszolút szabad kezet adtak a Hondának, mellyel azonnal megkezdték az előrelépéseket. Közben a Red Bull Racing is beállt mögéjük, ami újabb lendületet adott a projektnek.

A Red Bull és a Honda az első közös évükben rajtelsőségeket és győzelmeket is szereztek, de a címért nem tudtak harcban lenni, akárcsak a Ferrari. 2020-ban azonban más lehet a helyzet, mert a Honda már kellően erősnek tűnik.

Ehhez azonban idén több futamot is be kellett áldozniuk, hogy bevessék az új motorjaikat, amik mindig plusz lóerőket és hatékonyabb működést jelentettek. Az extra motorok miatt azonban a Red Bull több alkalommal is nehéz helyzetből várhatta az adott futamot. Erre azonban szükség volt a Ferrari és a Mercedes ellen.

A Honda F1 technikai főnöke, Toyoharu Tanabe a lapunk kérdésére a következőket mondta ezzel kapcsolatban: „Hiszek abban, hogy megtanultuk, mi a prioritás az időmérőt illetően, vagy hogy hogyan lehet megnyerni egy versenyt. A japán bázisunktól azt kértem, hogy összpontosítsanak néhány javítandó kulcsfontosságú területre. Ezen időszak alatt sokat tanultunk.”

„Másrészről pedig a megbízhatóság idén nem volt elég tökéletes, de az sokkal jobb volt, mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy egy biztosabb alap szerint dolgozhattunk, és nem volt szükség ellenintézkedésekre. Korábban nagyon sok időt töltöttünk el ezzel.”

„Most több időt tölthetünk el a teljesítmény javításával, és átgondolhatjuk az egyes területeket.” - folytatta a japán szakember, aki ugyan elégedett a Honda munkájával, szerinte még mindig nem tartanak ott, ahol lenni akarnak.

A Honda a sikeres motorkoncepció miatt 2020-ra egy nagyon hasonló erőforrással készül, ami egyúttal annak is betudható, hogy a következő évre még igen stabilak maradnak a szabályok. A japánok azonban egyelőre csak 2021-re kötelezték el magukat, így sok múlik az elkövetkezendő két éven.

„Képesek voltunk megmutatni azt, hogy fejlődünk. Ez egy jó és pozitív előrelépés volt ebben az évben, nemcsak a Red Bull, hanem a Toro Rosso szempontjából is. Ez a siker remek visszajelzés volt a projektben dolgozó emberek számára, beleértve a Hondát is. Ezt a lendületet akarom megtartani a következő évre. Több erőfeszítésre van szükségünk ahhoz, hogy a bajnoki címért harcoljunk.”

