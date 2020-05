A Formula E főnöke egy 75 millió dolláros költségvetési limitet ajánl az F1-es csapatoknak

A Forma-1 az 1950-es indulása óta hatalmas költségekkel működik. A királykategória jelző az F1-ben való pénzköltésre is utalhat, mert valóban hatalmas összegekről van szó. Ez az utóbbi években folyamatosan csökkent, de most drasztikus lépésekre van szükség.

Ugyan a koronavírus okozta károk miatt 2022-re tolták el a nagy szabályváltozásokat, 2021-től bevezetik a költségvetési sapkát. Ennek az eredeti összege 175 millió dollár, amire mindenki rábólintott, bár több csapat azt mondta, hogy ez még mindig sok.

Jelen helyzetben csökkentésre van szükség, és borítékolható, hogy ez meg is fog történni. A hírek szerint a Ferrari és a Red Bull Racing nem akar 150 millió alá menni, míg a Mercedes hajlik erre. A kisebb csapatok 100 és 125 milliós limitet kezdeményeztek.

„Úgy vélem, általánosságban a motorsport számára ez lehetőséget jelenthet. Ez kifejezetten a Forma-1-nek hatalmas lehetőséget adhat az egész modell átszervezésére. Talán minden csapat számára lehetőséget kínál arra, hogy ugyanazon összegek mellett osszák meg a bevételeket.” - mondta Agag a Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában.

„Egy 125 millió dolláros költségvetési korlátról is hallok, vagy valami hasonlóról, de miért nem lehet szó egy 75 millió dolláros limitről, és ezzel olyasvalamit létrehozni, ami igazán nyereséges?” - tette fel a kérdést a Formula E első embere.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, leads Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14, Robert Kubica, Williams FW42, George Russell, Williams Racing FW42, and Lando Norris, McLaren MCL34, at the start

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images