A Forma-1 2030-ig szén-dioxidmentes akar lenni

Az elmúlt hetekben igencsak felgyorsultak az események a Forma-1-ben az éghajlatváltozásokkal kapcsolatos problémák miatt, amik szép lassan a kategóriát is elérték, annak ellenére, hogy a nagy események közül az F1 egyáltalán nem tartozik a környezetszennyezőbb kategóriák vagy sportok közé.

Ennek ellenére a Liberty Media nagyon komolyan gondolja a dolgot, hogy a következő évtizedben drasztikus változásokat érnek el, melyek által sokkal „zöldebbé” válik az F1, mely 2014 óta hibrid erőforrásokat használ, ami önmagában nagy lépés volt a fenntarthatóbb jövő felé. A német Auto Motor und Sport beszámolója szerint a fő cél az, hogy 2030-ig szén-dioxidmentes legyen a Forma-1.

Noha sok más sport több károsabb a környezetre, az F1 tenni akar azért, hogy jobbá váljon a helyzet. Érdekesség, hogy ha éves szinten 500 motorsportos esemény zajlik világszerte, amin rengeteg néző vesz részt, a futballban ez valószínűleg 50x ennyi lenne. Az FIA és az F1 vezetősége nem akar előzetes vitákat és állítólagos kritikákat, ami miatt egy környezetvédelmi tervet hoztak létre.

Ez az autógyártók számára is fontos, akik állandó támadásoknak és korlátozásoknak vannak kitéve a szén-dioxidkibocsátás miatt. A statisztikák szerint egy szezon során 17 tonna széndioxid szabadul fel. Ennek csökkentése érdekében a motoroknak még hatékonyabbnak kell lenniük. Már korábban is voltak tervek arra, hogy maga a hajtás változzon, és annak több mint 50%-a energiaalapú legyen. Ez pedig jelentősen jobb, mint bármelyik közúti autó esetében, beleértve a hibrid járműveket is.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Ebben segíthetnek még a különböző bioüzemanyagok és az egyre fontosabb szerepet játszó elektromos teljesítmény, aminek a fokozatos növelésével a helyzet később ideálisabbá válhat. 2021-re már bevezették az úgynevezett E-üzemanyagokat. Az eljárás végén a normál üzemanyaghoz 20%-ban adnak hozzá ilyen szintetikus és ideális esetben szén-dioxidmentes adalékot. Legkésőbb 2030-ig már csak CO2-semleges üzemanyagot használhatnak a csapatok.

Egyes csapatok saját maguktól meglépték ezt, és kiderült, hogy a Sauber 2014 óta működik ilyen módon. Az alkalmazottak szezononként körülbelül 6 millió mérföldet utaznak, ami mérföldenként 1000 kilogrammos áruszállítást jelent. A svájci csapat minden évben nagyon sok pénzt költ el a különböző környezetvédelmi tanúsítványok vásárlására, amiket azután napenergia-parkok finanszírozására és az erdők újjáépítésére fordítanak.

A Sauber főhadiszállásán is vannak ilyen napelemek, amiket a cég parkolójában alakítottak ki. A környezetvédelmi hozzájárulást pedig szponzorok biztosították. Manapság sok vállalat csak akkor akar hirdetési pénzt fizetni, ha az adott csapat valóban környezettudatos, és az éghajlat szempontjából semleges. Ugyanakkor nem a svájciak az egyetlenek, mert a Mercedes is erre az útra lépett, akik energiafelhasználás céljából hasznosítja a tesztpadokból származó hulladékokat. A világbajnok csapat télen mutatja be a teljes környezetvédelmi csomagját.