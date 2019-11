A Ferrari új szabályokat akar, nem támogatja a Red Bullt és a Mercedest

Az FIA Autósport Világtanács a mai napon fog szavazni a 2021-re javasolt technikai, sport és pénzügyi szabályokról, amik alapjaiban írnák át a kategóriát. A végeredmény kérdéses, mivel adott esetben a szavazáson egy olyan döntés is születhet, ami által a szabálymódosítások parkolópályára kerülnek, mely igen nagy kudarc lenne a Liberty Media és az FIA számára, akik a háttérben nagyon régóta dolgoznak a módosításokon.

Az elmúlt héten Mexikóban a Mercedes és a Red Bull kifejtették azon szándékukat, hogy elhalasztanák az új szabályok bevezetését 2022-ig, miközben szerintük a 175 millió dolláros költségvetési sapka 2021-es megjelenése korai lehet, hiszen ez óriási változást jelent az új szabályokkal, és megannyi kérdést kellene megoldaniuk.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto azonban azt mondja, ők nem támogatják a németek és az osztrákok kezdeményezését, bár ettől független a helyzet miatt a szavazás végeredménye messze nem egyértelmű. Maranellóban azonban azt gondolják, hogy nem szabad eltolni a szabálymódosításokat.

„Nem támogatjuk ezt. Nincs ok a késleltetésre. Vitatkozhatunk azon, hogy a szabályok megfelelőek vagy sem, és tényleg megtehetjük ezt, de egyszerűen bele kell vágnunk ebbe.” - kezdte Binotto, aki szerint a csapatoknak az új szabályok befolyására tett együttes erőfeszítései véget értek, és most a WMSC feladata az, hogy a javasolt szabályokat végrehajtsák.

Mattia Binotto talks to the press Fotó készítője: Ferrari

A Ferrari azonban dönthet úgy, hogy él a vétójogával, ha úgy látják, hogy a helyzet rossz irányba viszi el a Forma-1-et. Ez csak akkor történhet meg, ha a WMSC már szavazott. „A szabályok finomítása egy végtelen folyamat, még a jelenlegi szabályokat is minden alkalommal megváltoztatjuk. Még mindig sok a fejlődési lehetőség, és igaz, hogy ez egy nagyon zöld terület. Biztos vagyok benne, hogy bármit is tesznek közzé, 2021 előtt és még később is szükséges lesz a finomítás.”

A Ferrari nincs egyedül abban, hogy a Forma-1-nek szüksége van a 2021-es szabályváltoztatásokra, még akkor is, ha néhány részlet továbbra sem került a helyére. A McLaren és a Williams erőteljesen támogatják az új szabályokat. A Williams helyettes csapatfőnöke, Claire Williams azt mondta, alapvetően ellenzi a csúsztatást.

„Alapvetően ellenzem a szabályok eltolását. Véleményem szerint a helyzet az, hogy a szabályok nagyon későn jelennek meg. Augusztusban egyszer már késleltettük ezt, noha azok készen állhatnának. Két és fél éve beszélünk erről. Véleményünk szerint teljesen készen állhatnak a szabályok, beleértve a technikai regulákat is.”

„Nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogy ez kinéz. Nyilvánvaló, hogy itt és ott van még néhány korrekció, amiket el lehet érni, még akkor is, ha a szabályokat október 31-én közzéteszik, de nem akarjuk késleltetni ezeket. A legfontosabb az, hogy a sportot tartsuk szem előtt, és nem magunkat. Nagyon fontos, hogy az emberek megértsék ezt az üzenetet.”

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing, in the Press Conference Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ezek a szabályok pozitív képet adnak, és kevésbé összetettek is. A Forma-1 az elmúlt néhány évben nagyon összetetté vált. Hiszünk abban, hogy az új szabályokkal egy jobb irányt fogunk követni pénzügyi és technikai szempontból is, miközben a nyereményalapból több szelet jut a kisebb csapatoknak, valamint a költségvetési korlát ugyancsak fontos számunkra. Ezek azok a szabályok, amiket október 31-én alá kell írni. Az már megint más kérdés, hogy alá fogják írni vagy sem.”

„Vannak olyan kihívások, melyekkel más csapatok talán nem néznek szembe, mert nekünk nincs meg az a luxus, hogy van egy milliárdos tulajdonosunk, vagy egy italgyártónk, vagy egy autógyártónk, akik támogatnak bennünket. Nehéz, és mindenki láthatta az ezen a héten tett bejelentésünket a ROKiT-tal az új partnerségünk kapcsán, akik mellettünk állnak és hajlandóak befektetni a csapatba, és ez óriási segítség számunkra. Ez egy nagyon kihívást jelentő helyzet, de ennek nem kell így lennie a Forma-1-ben, és nem ismerek más olyan sportot, ahol a csapatok ebben a helyzetben találják magukat.”