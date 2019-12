A Ferrari szerint szigorítani kell a költségsapkát, hogy az F1 fennmaradjon

Egy 175 millió $-os korlátozás ugyan bevezetésre kerül 2021-től, de ez nem érinti a motorfejlesztés költségeit, a pilóták fizetését, miközben különböző, a korlátozás alóli kivételeket, mint például a csapat három legjobban fizetett alkalmazottja, szintén megenged.

Ha önmagában az új költségvetési regulák és a megújuló technikai szabályzat nem lenne elég, az F1 tulajdonosainak új kereskedelmi megállapodásokat is kötnie kell a csapatokkal, a jelenleg érvényben lévők ugyanis lejárnak jövőre.

Az F1 azt szorgalmazza, hogy térjenek vissza a korábban használt, egységes Concorde Egyezményhez ahelyett, hogy továbbra is egyéni szerződéseket kössenek a csapatokkal, amelyek feldúlták a sport pénzügyi talaját, a Ferrari pedig úgy hiszi, a folyamatos tárgyalások egy olyan rendszer formáltak, ami a javak sokkal egyenlőbb felosztását teszi lehetővé a 10 csapat között.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and the rest of the field on the opening lap

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images