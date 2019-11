A dubaji világkiállítást segíti a Forma-1

2020. október 20. és 2021. április 10. között Dubaj ad otthont a 2020-as világkiállításnak, és ennek keretében az Abu Dhabi Nagydíjon, és további hét versenyén a forma-1-es világbajnokságnak a világkiállítás logói megjelennek a pályákon. Marry Barnett, a Forma-1 szponzorációs és kereskedelmi partnerigazgatója a következőképpen jelentette be a hírt.

"Örülünk, hogy a dubaji világkiállítás partnerei lehetünk, a régió legnagyobb szakkiállításának, amely országokat hoz össze a világ minden tájáról. A Forma-1 egyik jellemzője, hogy segítünk beszélni azokról az országokról, amelyek futamot rendeznek a sorozatban. A világkiállítás ugyanezt teszi, hiszen 192 ország képviselteti magát. Nagyon büszkék vagyunk. Nagyon büszkék vagyunk, hogy a Forma-1 segít népszerűsíteni az eseményt a szezon jelentős szakaszában, 2019-ben és 2020-ban is" - szólt a bejelentés.

Természetesen a világkiállításon ezúttal is lesz magyar pavilon, amelynek látványterveit október végén mutatták be. Az Index beszámolója szerint a terveket Makovecz Imre egykori tanítványa és munkatársa, Csernyus Lőrinc készítette, a hazánkat képviselő épület a Lehetőség, Fenntarthatóság, Mobilitás narratívák közül az utolsóban kapott helyet, és az ország termál- és gyógyvízkincsét mutatja majd be.

Az ERC idei utolsó állomása Magyarországon került megrendezésre. Egy verseny, ami mindenkinek feladja a leckét az izgalmas és nehezebb szakaszokkal.