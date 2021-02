A Coca-Cola is hosszabbított a McLarennel

A Coca-Cola 2018 óta kiemelt szponzora a McLarennek, és most hivatalossá vált, hogy a partneri megállapodásukat meghosszabbították a 2021-es évre is, így a logóik továbbra is megtalálhatóak lesznek a McLaren autóin, és a pilóták italos palackjai is a Coca-Cola ikonikus dizájnjában tündököl majd.

A bejelentésből kiderül az is, hogy Daniel Ricciardo és Lando Norris szereplésével újabb Coca-Cola reklámfilmekre számíthatunk majd az együttműködés keretein belül.

A legnagyobb szponzori mozgolódás egyértelműen a Racing Point-Aston Martinnál volt a télen, akik 4 szezont követően vetkőzik le magukról az osztrák BWT pink színeit, és a Cognizant IT cég lesz 2021-től kezdődően a főszponzorjuk.

Visszatérhet ezen felül a Ferrari és a Philip Morris együttműködésével a dohányipari reklámszabályok határait súroló Mission Winnow kezdeményezés logói is, legalább a Ferrari bemutatójának erejéig.

A McLaren kiadta a hivatalos videót Daniel Ricciardo üléspróbájáról is.

