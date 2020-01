75 millió dollárt „nyer” azzal a Red Bull, hogy már a Hondával mennek az F1-ben

A Red Bull csapata az utóbbi három évben a harmadik helyen végzett a konstruktőri pontversenyben, így a „szokásos” 150 millió dollárt kapták meg a FOM-tól a bónuszokkal együtt, a Red Bull pedig 65 millió dollárral szállt be a projektbe. A költségvetésük a Honda miatt nőtt, akik 2019-től már mindkét Red Bull-csapatot ellátják motorokkal, emellett pedig kereskedelmi támogatást is nyújtanak nekik – ellentétben az RB korábbi motorpartnerével, a Renault-val.

A Red Bull F1-es projektjében két cég dolgozik: a Red Bull Technology (800 alkalmazott), akik a technikai ügyekért felelnek, illetve a Red Bull Racing (60 alkalmazott), akik a versenycsapatot alkotják.

Viszont a Red Bull Technology más, csoporton belüli cégeket is kiszolgál, mint például a Toro Rossót és az Aston Martint (pontosabban a Valkyrie hiperautó-projektet), ezek ismeretében a Red Bull költségvetése körülbelül 335 millió dollár lehetett a RaceFans szerint, a csapatnál pedig 780 alkalmazott dolgozott.

Az osztrákok körülbelül 25 millió dollárt spórolnak azzal, hogy a Hondára váltottak, ráadásul a japán márka emellett 50 millió dollárral támogatja a Red Bullt, így tulajdonképpen 75 millióval vannak beljebb, mint a Renault-val voltak – így tudnak annak ellenére közel lenni a Mercedeshez és a Ferrarihoz, hogy kevesebbet költenek.

A Honda-motor sokat fejlődött, de az RB15 sokak szerint az év legerősebb kasztnija volt, ennek ellenére három futamgyőzelemmel kellett beérniük Verstappenéknek – viszont a holland versenyző az egyéni pontverseny harmadik helyén végzett.

Az Aston Martin, a TAG Heuer és az Exxon Mobil szponzorként van jelent a Red Bullnál, amelyek sorába az IBM és az AT&T is csatlakozott. Azonban a főszponzor, az Aston Martin nem biztos, hogy marad a Red Bull mellett, ugyanis a cég nyomás alatt van, és arra is van esély, hogy a Racing Point tulajdonosához, Lawrence Strollhoz fog kerülni az Aston Martin, akik tehát kérdéses, hogy 2020 után is a Red Bullal maradnak-e.

A szinergiák miatt a Red Bullnak jól jöhetnek a 2021-es szabályok, amelyek támogatják a komponens-megosztást, ugyanakkor kérdőjeles, hogy a Red Bull-tulajdonos Dietrich Mateschitz továbbra is lelkesedik-e az F1-es projekt iránt.

A másik kérdés, hogy a Honda mennyire elkötelezett: a japán márka csak egy szezonnal hosszabbította meg a partnerségét a Red Bullal, vagyis 2021 végéig biztos a maradásuk.

A RaceFans grafikonja szerint tehát a Red Bull költségvetése 310 millióról 335 millióra nőtt. A FOM-tól 150, a Red Bulltól 65, a szponzoraiktól 110, a technikai partnereiktől pedig 10 millió eurót kaptak. Az alkalmazottaik száma 780 maradt, egy pont pedig 0,8 millió dollárba került a csapatnak – ilyen tekintetben a második leghatékonyabbak a Mercedes mögött.

